Toulouse-Brest: l'énorme coup de gueule de Damien Comolli contre l'arbitrage français

Après le nul de Toulouse face à Brest ce dimanche (1-1), Damien Comolli, le président du Téfécé n'a pas mâché ses mots sur l'arbitrage de la rencontre, estimant qu'il y avait une faute sur le but brestois.

Le TFC aurait pu passer un meilleur dimanche au Stadium. Opposés à Brest, les Toulousains n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face à une équipe qui lutte pour le maintien. Rapidement menés au score, les hommes de Philippe Montanier ont poussé pour revenir, avant d'être récompensés par l'égalisation de Zakaria Aboukhlal peu après l'heure de jeu.

"Il m'a montré un manque de respect incroyable"

Outre les deux points perdus à domicile, le président Damien Comolli n'a pas digéré le but encaissé par son équipe, entâché d'une faute sur Rasmus Nicolaïsen selon lui. "J'espère que cette image sera diffusée le plus vite possible. A la mi-temps, je suis allé voir le quatrième arbitre (Romain Perpinan) pour lui montrer la capture d'écran, raconte-t-il en conférence de presse lors d'un long monologue. Il m'a montré un manque de respect incroyable en me repoussant comme ça (il mime le geste devant les journalistes). 'Ne me parlez pas ! Ne me parlez pas !' Je me suis retourné et je suis rentré dans les vestiaires. C'est un peu le symbole de quinze ans d'arrogance et de médiocrité de l'arbitrage français. Je suis persuadé que M. Gautier sera le digne héritier. Les arbitres ont tout faux, le foot français a tout faux. Je pense qu'on ne peut pas changer de culture de l'arbitrage dont on a absolument besoin avec les mêmes personnes qui, pendant quinze ans ont eu les mêmes attitudes, comme on a vu ce soir."

"Quand Sylla va aux toilettes, vous lui tenez la main ?"

Vert de rage, le président toulousain a rappelé les deux derniers épisodes où l'arbitrage a fait défaut au club haut-garonnais. Notamment contre Nantes en 2021 et cette saison, face à Monaco. "J'ai pris deux matchs de suspension avec sursis. C'était le même arbitre, mais je ne vais pas l'appeler par son nom (Benoît Millot). [...] Après le match, j'étais allé voir le quatrième arbitre pour lui demander: 'est-ce que quand Sylla va aux toilettes, vous lui tenez la main ?' Dans son micro, il a dit: 'il y a une personne devant moi, je ne sais pas qui est-ce, venez vite'. Je me suis adressé à l'arbitre du centre, qui ne savait pas qui j'étais. Le délégué m'a sauté dessus en me disant 'vous n'avez rien à faire ici, vous n'avez pas le droit de parler. Vous vous prenez pour qui ?' J'ai répondu au délégué qu'il était invité dans mon stade. La personne qui devait sortir du stade, c'était lui et pas moi", se souvient Damien Comolli.

Le patron du TFC veut que l'arbitrage français change et ce, le plus rapidement possible. "Je demande officiellement que l'enregistrement entre la VAR et l'arbitre d'aujourd'hui soit publié parce que j'ai l'intime conviction que la VAR n'a rien dit à l'arbitre." Avec un seul point pris lors de la 19e journée, Toulouse reste dans le ventre mou du classement (12e, 23 pts), tandis que Brest reste relégable (18e, 15 pts) et revient à hauteur de Strasbourg.