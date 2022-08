Mercato: tout est bouclé pour Umtiti à Lecce

Samuel Umtiti va bel et bien signer à Lecce (Serie A) dans les prochaines heures, rapporte la presse italienne ce mercredi. Le champion du monde français va s’engager pour une saison en prêt.

Cela ne fait désormais plus aucun doute: Samuel Umtiti va tenter de se relancer en Italie. Alors que les rumeurs d’une signature du défenseur barcelonais à Lecce se font de plus en plus insistantes depuis plusieurs jours, la presse italienne affirme ce mercredi soir que tout est bouclé pour l’arrivée du champion du monde 2018 dans le sud de l’Italie.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026, Umtiti devrait rejoindre le club de Serie A pour une saison en prêt. Selon Gianluca Di Marzio, l’ancien Lyonnais sera présenté ce jeudi à Lecce pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Le club Blaugrana paierait l’intégralité du salaire du Français, tandis que Lecce versera des bonus aux Catalans en fonction du nombre de matchs joués.

Le Barça contraint de revoir ses exigences

Plombé par des blessures ces dernières saisons, Samuel Umtiti n'inspirait plus forcément confiance sur le marché des transferts, obligeant le Barça à revoir ses exigences. Un licenciement, de manière unilatérale, aurait aussi coûté très cher à Barcelone. Son départ ne permettrait donc pas, à l'heure actuelle, d'offrir plus de masse salariale pour intégrer Jules Koundé à l'effectif. Recruté cet été en provenance du FC Séville, le défenseur français n'est toujours pas enregistré au sein de l'effectif auprès de LaLiga, en raison du fair-play financier.