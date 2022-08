Mercato: le Barça a besoin de 20 millions d'euros pour inscrire Koundé

Arrivé cet été au Barça, Jules Koundé n'est toujours pas inscrit auprès de la Liga. Les médias espagnols rapportent ce lundi que le club catalan aurait besoin de 20 millions d'euros pour pouvoir enfin valider l'inscription de l'international français.

Les heures passent et Jules Koundé est toujours dans la salle d'attente. Transféré cet été au Barça, l'ancien défenseur du FC Séville (23 ans) n'est toujours pas inscrit auprès de la Liga, ce qui l'empêche d'être convoqué par Xavi pour l'instant. Une situation qui exaspère le principal intéressé et qui dérange son entraîneur. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué l'occasion de le rappeler après la victoire de son équipe sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche (4-1).

"C'est la situation que l'on traverse. Chacun tente d'obtenir le meilleur pour son futur, cela ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de ne pas pouvoir faire jouer Jules Koundé, a déclaré le technicien à propos de la situation sur le mercato. En plus, il s'entraîne bien, aujourd'hui s'il était inscrit, il aurait joué."

20 millions d'euros nécessaires

AS rapporte ce lundi que le Barça doit débloquer 20 millions d'euros afin de pouvoir inscrire l'international français auprès de la Liga. Depuis son arrivée, Jules Koundé n'a toujours pas disputé la moindre minute dans un match officiel. De nombreux joueurs catalans sont attendus sur le départ (Depay, Braithwaite, Aubameyang, Dest, Umtiti...) pour permettre l'inscription de l'international français.

C'est devenu la priorité côté Barça, d'autant que l'international français dispose dans son contrat d'une clause lui permettant de partir libre si il n'est pas inscrit au 1er septembre. C'est également le cas pour Franck Kessié et Andreas Christensen, mais ces derniers ont finalement pu être enregistrés et ont pu faire leurs débuts officiels sous leurs nouvelles couleurs.

En plus de voir leur nouveau joueur partir, les Barcelonais devraient verser 2,5 millions d'euros à Séville. Mais chez les Catalans, on est convaincu que ce scénario ne se produira pas et que l’international tricolore pourra bientôt jouer en Liga.