Barça: le troisième maillot (surprenant) dévoilé avant le match caritatif contre Manchester City,

Le FC Barcelone a profité du match caritatif prévu ce mercredi contre Manchester City pour dévoiler son troisième maillot. Celui-ci sera aussi porté par l'équipe féminine et ne sera pas exclusif aux compétitions européennes.

Les fans ne devront pas attendre longtemps pour voir le nouveau maillot en situation. Ce mercredi, le FC Barcelone accueille Manchester City au Camp Nou, pour un match caritatif dont les fonds seront reversés à la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à évolution rapide.

Quelques heures avant le coup d'envoi, le club catalan a dévoilé son troisième maillot. Le "third" du Barça sera de couleur blanche, avec une croix azulgrana (bleu et grenat). Celle tunique est généralement réservée pour les compétitions européennes alors que l'équipe de Xavi disputera la Ligue des champions cette saison, dont le tirage au sort de la phase de groupes sera effectué ce jeudi.

Un troisième maillot qui pourra être porté dans toutes les compétitions

Ce troisième maillot ne sera néanmoins pas exclusif à l'Europe et pourrait aussi être porté en championnat par Robert Lewandowski et ses coéquipiers. A noter que l'équipe féminine arborera aussi ce "third" au cours de la saison. Sur les réseaux sociaux, les supporters semblent plutôt enthousiastes face au design proposé.

Le match amical entre Barcelone et Manchester City sera parrainé par l'ancien gardien et entraîneur Juan Carlos Unzué, passé par le club blaugrana, qui souffre de la SLA. L'un des quatre capitaines du club, Sergi Roberto, a perdu sa mère de la même maladie et est très impliqué dans la recherche sur la maladie. Des fonds seront aussi reversés pour la Fondation Luzón, qui porte le nom d'un économiste espagnol, décédé de la maladie l'an passé.

Cette rencontre amicale, prévue plus tôt dans l'été mais décalé, s'inscrit dans un programme chargé. Dimanche dernier, le FC Barcelone a obtenu sa première victoire de la saison en Liga, lors de la deuxième journée, en battant la Real Sociedad (4-1) avec notamment un doublé de Lewandowski. Ce dimanche, le Barça accueillera Valladolid pour la suite du championnat espagnol.