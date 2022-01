Mercato: tout juste parti de l'OL, Marcelo se relance à Bordeaux

Après avoir résilié son contrat avec l'Olympique Lyonnais, le défenseur central brésilien Marcelo (34 ans) s'est engagé ce vendredi avec les Girondins de Bordeaux jusqu'à la fin de la saison.

Le défenseur central brésilien Marcelo, qui a résilié mercredi son contrat avec Lyon où il a passé quatre ans et demi, s'est engagé avec Bordeaux pour six mois, ont annoncé vendredi les Girondins. Marcelo, 34 ans, possède l'expérience et le vécu en L1 que recherchait le club au scapulaire pour le poste de défenseur central de la plus mauvaise défense de L1 (53 buts encaissés).



"Marcelo est un joueur connu de tous, pour ses qualités footballistiques mais aussi pour son caractère et son leadership, a commenté le directeur technique Admar Lopes. Il connaît bien la L1 et apportera rigueur, expérience et leadership sur et en dehors du terrain".

Des problèmes de comportement

Formé à Santos, Marcelo avait déjà connu quatre championnats européens (Pologne, Pays-Bas, Allemagne et Turquie) avant de rallier Lyon en 2017. Dans le Rhône, cet ancien international U20 brésilien a disputé 167 matchs (8 buts inscrits) dont le dernier à Angers (0-3) en août dernier qui lui a été fatal. Pointé du doigt "pour son comportement inapproprié" à l'issue de cette rencontre par son club, il avait été écarté de l'équipe entraînée par Peter Bosz et envoyé en réserve (N2) avec laquelle il a disputé 11 matchs (3 buts inscrits) avant de résilier son contrat avec l'OL cette semaine et d'arriver ainsi libre en Gironde.

Et maintenant Guilavogui ?

Cette arrivée pourrait précéder d'ici lundi celle d'un milieu expérimenté. Le nom de l'international français (7 sélections) de Wolfsbourg Josuha Guilavogui, 31 ans, circule avec insistance depuis jeudi.

Dans le sens des départs, après celui de l'ailier nigérian Samuel Kalu à Watford, le club de Gerard Lopez espère trouver une porte de sortie au milieu algérien Mehdi Zerkane, au milieu brésilien Otavio qui s'est engagé à partir de juin avec l'Atlético Mineiro et à l'attaquant anglo-nigérian Josh Maja.