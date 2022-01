OL-OM: le CNOSF déboute Lyon, le match pourrait se jouer le 1er février

Alors que l'OL ne voulait pas jouer face à l'OM le 1er février, le CNOSF a débouté le club rhodanien, malgré la fenêtre internationale.

Nouvelle défaite pour l'OL. Alors que le club rhodanien a exprimé son mécontentement à l'idée d'affronter Marseille le 1er février, le CNOSF a débouté Lyon dans cette affaire. Le match aura donc lieu ce mardi si l’OM bat Montpellier samedi en Coupe de France. Sinon, ce sera le 10 février.

Le choix de faire jouer ce choc cette semaine ne plait guère au club de Jean-Michel Aulas, puisque toutes les confédérations sont en trêve internationale, à l'exception de l'UEFA. De ce fait, l'OL serait privé de Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, en partance pour Newcastle.

Réflexion autour de Troyes-OM

Par ailleurs, l’OM a demandé à la commission des compétitions de décaler l’horaire de la rencontre Troyes-OM, initialement fixée au dimanche 27 février, à 13 heures. La Ligue étudie actuellement la demande du club phocéen, sachant qu'un report serait possible. La décision est attendue ce vendredi ou lundi. Pour rappel, l’OM joue le jeudi précédant en Azerbaïdjan (contre Qarabag). Le club marseillais a monté un dossier pour dénoncer cet horaire.

Le club a avancé plusieurs arguments: le déplacement à Bakou oblige l’OM à partir quatre jours, du mardi au vendredi. Il y a entre six et sept heures d’avion, ainsi que trois heures de décalage horaire. Si le match de Ligue 1 est à 13 heures, le groupe olympien rentrerait alors le vendredi après-midi et devrait partir le lendemain à Troyes. Une réflexion est en cours. Le diffuseur envisageait jeudi de déplacer la rencontre à 19 heures, c’est l’une des possibilités.