Mercato: après son départ de l'OL, Marcelo va signer à Bordeaux

Après la résiliation de son contrat avec l'OL, Marcelo va s’engager avec les Girondins pour un contrat de six mois, avec une année supplémentaire si Bordeaux se maintient en Ligue 1.

Le défenseur central brésilien Marcelo (34 ans) va rejoindre les Girondins. Un accord a été trouvé jeudi soir pour un contrat de six mois, plus un an obligatoire si Bordeaux obtient son maintien en Ligue 1 à l’issue de la saison.

Une fin d'aventure ratée à l'OL

L’OL avait de son côté officialisé mercredi le départ du Brésilien, avec une résiliation à l’amiable de son contrat. Le défenseur, à l’origine sous contrat jusqu’en juin 2023, était écarté du groupe depuis la mi-août après un match catastrophique contre Angers (3-0). Dans un communiqué, le club avait alors évoqué un "comportement inapproprié dans les vestiaires à l'issue du match". Marcelo avait notamment affiché un sourire peu approprié lors d’une prise de parole du capitaine Léo Dubois après le coup de sifflet final et avait déclenché la colère de Peter Bosz. Depuis, il s’entrainait avec la réserve.

Bordeaux en grande difficulté en défense

Les Girondins cherchent eux à se renforcer en défense. Car Bordeaux, 17e du championnat et à la lutte pour le maintien, est la pire défense de Ligue 1 (53 buts encaissés). Dimanche, les hommes de Vladimir Petkovic se sont imposés contre Strasbourg, une victoire importante pour sortir de la zone rouge, mais ils ont malgré tout encaissé trois buts (4-3). Leur fébrilité en défense a une nouvelle fois été frappante et les Girondins ont tremblé jusqu’au bout.