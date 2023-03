Mercato: tout juste viré par le Bayern, Nagelsmann pourrait déjà rebondir en Angleterre

Remercié par le Bayern Munich ce vendredi et remplacé par Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann intéresse Tottenham selon le Daily Mail. Il pourrait succéder à Antonio Conte.

Fraîchement viré et déjà annoncé ailleurs. Officiellement renvoyé par le Bayern Munich ce vendredi, qui a décidé de le remplacer par Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann serait dans le viseur de Tottenham à en croire le Daily Mail. Un possible jeu de chaises musicales pourrait donc se mettre en place entre l’Allemagne et l’Angleterre.

Arrivé en Bavière en 2021 en provenance du RB Leipzig, contre une indemnité de 25 millions d’euros, Nagelsmann a fait les frais de la mauvaise dynamique du Bayern en championnat. Deuxième au classement, le géant munichois accuse un point de retard sur le Borussia Dortmund, qu’il affrontera le 1er avril pour un choc très attendu à la sortie de la trêve internationale.

Tottenham très intéressé

Le solide parcours en Ligue des champions, avec les deux victoires en huitièmes face au PSG et le duel à venir contre Manchester City en quarts, n'a pas sauvé son poste. Ni le possible triplé que pourraient réaliser les coéquipiers de Dayot Upamecano, toujours en lice également en Coupe d’Allemagne. A 35 ans, Nagelsmann pourrait donc rebondir du côté de Tottenham. Même si Antonio Conte n’a pas encore pris la porte.

L’Italien est actuellement sur un siège éjectable au vu de la situation sportive des Spurs, quatrièmes de Premier League mais qui ont déjà été sortis en Ligue des champions, en League Cup et en FA Cup. Le contexte est même devenu explosif depuis les critiques publiques lancées par Conte contre ses joueurs et son patron Daniel Levy.

D’après le Daily Mail, Tottenham veut sauter sur l’occasion pour faire venir Nagelsmann, qui pourrait se laisser tenter par le projet. Il est en tout cas devenu en quelques heures le favori des bookmakers pour le poste, devant Oliver Glasner (Eintracht Francfort), Mauricio Pochettino (libre) ou encore Sérgio Conceição (Porto).