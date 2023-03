Bayern: Nagelsmann était en vacances au ski quand il a appris son éviction dans la presse

En pleine trêve internationale, le Bayern Munich a décidé de renvoyer Julian Nagelsmann, qui profitait de vacances au ski avec sa compagne lorsqu'il a découvert dans les médias la nouvelle de son licenciement à venir.

"Échappez au stress de la vie quotidienne et plongez dans les merveilles de la nature." A en croire la publicité déroulée par son office de tourisme, la vallée du Zillertal, au cœur du Tyrol autrichien, est le spot parfait pour se ressourcer. Avec ses pistes de ski "fascinantes", ses chemins de randonnée "à couper le souffle" et ses promenades en luge "passionnantes" dans "l'air frais de la montagne". C’est l’endroit qu’avait choisi Julian Nagelsmann pour profiter de quelques jours de vacances en ce début de trêve internationale. Et c’est donc là qu’il a appris son licenciement, à en croire les informations des médias allemands Bild et Sport1, photos à l’appui.

Son éviction bientôt officialisée

Le désormais ex-entraîneur du Bayern Munich était tranquillement en train de skier avec sa compagne Lena Wurzenberger, par ailleurs journaliste pour une branche locale du journal Bild, au moment où l’information de son éviction est sortie jeudi. C’est par voie de presse qu’il a découvert la décision de ses dirigeants, alors que son éviction devrait être officialisée ce vendredi à Munich, où il est attendu par ses dirigeants dans les prochaines heures. Sauf retournement de situation, Thomas Tuchel, libre depuis son départ de Chelsea début septembre, va aussitôt le remplacer au sein d’un club encore en course dans trois compétitions. L'ancien coach du PSG pourrait diriger lundi sa première séance.

Bourreau du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Bayern s’apprête à défier le Manchester City de Pep Guardiola en quarts, sans oublier un quart de finale de Coupe d’Allemagne à venir contre Fribourg. Mais c’est la situation en championnat du "Rekordmeister" qui a poussé Oliver Kahn et les autres patrons du club bavarois à opérer ce changement spectaculaire. Tombé le week-end dernier sur la pelouse du Bayen Leverkusen (2-1), les coéquipiers de Dayot Upamecano pointent à la deuxième place du classement, à un point du Borussia Dortmund, qu’ils affronteront le 1er avril à la sortie de la trêve internationale. Ce sera sans Nagelsmann, qui va avoir un peu de temps devant lui pour améliorer son planté de bâton.