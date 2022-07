Mercato: Tudor, priorité de Longoria sur le banc de l’OM

Après l’annonce du départ de Jorge Sampaoli vendredi, l’OM, en quête d’un nouvel entraîneur, a jeté son dévolu sur l’ex-coach du Hellas Vérone, Igor Tudor. Pablo Longoria a entamé les discussions avec le Croate de 44 ans.

Mais qui va succéder à Jorge Sampaoli ? Selon les informations de RMC Sport, la priorité de Pablo Longoria pour le poste d'entraîneur de l'OM s’appelle Igor Tudor. Libre, le coach croate a beaucoup séduit le président marseillais par son jeu offensif cette saison avec l'Hellas Vérone. Jeune (44 ans), il parle parfaitement l’italien et Longoria aurait même quelques souvenirs précis des prestations du Igor Tudor défenseur de la Juve au début des années 2000. Un nom qui a marqué le jeune président de l’OM, toujours attiré par le championnat italien.

Une arrivée bouclée d'ici lundi ?

Le patron marseillais et Tudor ont déjà longuement échangé. Ces discussions auraient convaincu Longoria qu’il est l’homme de la situation. Pour le moment, le président de l'OM n’a pas parlé avec Roberto De Zerbi. Marcelino aurait été une autre option car Longoria le connaît très bien (depuis Valence) mais cette piste n’a pas encore été approfondie. Pablo Longoria veut Tudor sur le banc de l’OM. La confiance règne en interne pour le faire signer et les discussions vont se poursuivre et peut-être à aboutir d’ici lundi.