Mercato: Ugbo explique pourquoi il n’a pas rejoint l’OM

Pisté par l'Olympique de Marseille cet été, Ike Ugbo a finalement rejoint Genk. Le jeune attaquant de 22 ans a expliqué son choix à Sport/Foot Magazine.

L’OM a attiré de nombreux joueurs intéressants cet été, mais il n’est pas parvenu à recruter l’attaquant de complément réclamé par Jorge Sampaoli, censé compenser l’absence du Polonais Arkadiusz Milik, qui se remet tout juste d’une longue blessure. Comme à son habitude, le président Pablo Longoria avait établi une liste élargie de recrues potentielles, sur laquelle figurait l’Anglais Ike Ugbo, né d’un père nigérian et d’une mère française.

L’OM est entré dans la danse alors que le joueur de 22 ans, formé à Chelsea, négociait déjà avec Genk. Ugbo sortait d’un prêt plutôt réussi au Cercle Bruges, avec 17 buts en 34 matches la saison passée, et avait dans l’idée de poursuivre sa carrière en Belgique. Mais l’irruption de l’OM a bien failli tout changer, car le joueur s’est alors mis à hésiter. Puis il a finalement opté pour la première option, et s’en est expliqué dans les colonnes de Sport/Foot Magazine.

Pas encore prêt pour la Ligue des champions

"Le jeune Ugbo aurait peut-être opté pour Marseille : un grand club, dans le sud de la France, près de la famille (ndrlr, elle vit à Nice). La perspective de jouer contre Lionel Messi (au PSG)... Mais le Ugbo d’aujourd’hui pense que ça aurait peut-être été une erreur. Après le Cercle, Genk me semble être l’étape idéale pour franchir un pas supplémentaire", a expliqué celui qui se définit comme un attaquant "rapide et costaud", "dans le style de Thierry Henry".

"J’ai discuté avec le club en fin de saison dernière et ils avaient un beau projet pour moi. D’autres équipes se sont manifestées, mais je sentais que je pourrais trouver ici ce dont j’avais besoin à ce moment-ci de ma carrière, a-t-il ajouté. C’est le projet qui m’a séduit. Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je peux envisager de gagner la Ligue des champions, ou de jouer un rôle majeur ailleurs. Je dois me montrer plus malin dans mes choix."