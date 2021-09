Mercato en direct: Ca chauffe au FC Barcelone entre Laporta et Koeman

Lors d'une interview accordée à AS, l'ancien membre de la direction du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, s'est livré sur le feuilleton Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund étant annoncé dans le viseur du géant bavarois pour prendre la succession de Robert Lewandowski.

"Je connais Aki (Hans-Joachim Watzke, directeur général du BVB) et je sais qu'il est un homme de parole. Il a dit qu'il ne le vendrait pas et il l'a fait. Mais il sera très difficile de le garder en Bundesliga au-delà de 2022, date à laquelle, si j'ai bien compris, une clause de rachat entrera en vigueur. Il n'arrête pas de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent. Nous allons vivre une véritable vente aux enchères dans laquelle, compte tenu du fait que le montant du transfert est déjà fixé dans le contrat, celui qui lui offrira le salaire le plus élevé le prendra. Je ne pense pas que ce soit abordable pour un club de Bundesliga, pas même pour le Bayern."