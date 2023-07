Rennes: Martin Terrier donne de ses nouvelles et en dit plus à propos de son retour sur le terrain

Dans les colonnes de Ouest-France, Martin Terrier a donné des nouvelles de sa condition physique, plus de sept mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit. L'attaquant du Stade Rennais ne sera pas prêt pour la reprise mais espère l'être au maximum pour fin septembre.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit début janvier, Martin Terrier ne sera pas présent pour la reprise du championnat début août. Dans une chronique pour Ouest-France, l'attaquant (26 ans) du Stade Rennais s'est confié sur sa condition physique.

Le 19 juillet, Rennes lancera sa saison par un match amical face à Concarneau. Puis, le premier match en Ligue 1 aura lieu le week-end du 13 août face à Metz. Mais Martin Terrier n'en sera pas.

"Je pense que le mois de juillet va être important pour vraiment connaître mes résultats, mes sensations pour pouvoir potentiellement fixer un objectif de date. Mais là, on ne se pose pas la question pour le moment, a indiqué le joueur. On voit que ça progresse et on veut que ça continue. Cette semaine va être cruciale, comme on a accentué le travail. À l’issue, je pourrais peut-être dire si c’est fin août, début septembre, fin septembre. Je ne sais pas."

"Ne pas brûler les étapes"

Martin Terrier prend le "maximum de précautions" pour ne pas précipiter son retour. "C’est vrai que six mois c’est long, ça commence à faire, a ajouté l'ancien joueur de l'OL. En plus, il y a une nouvelle saison qui approche, donc il y a l’excitation de faire le maximum pour reprendre. Après, je ne me mets pas de pression sur la reprise : le plus important c’est de revenir en forme et de ne pas brûler les étapes. J’arrive à garder le cap là-dessus."

S'il a encore "des petites douleurs", Martin Terrier a rechaussé les crampons ces derniers jours. "Ça faisait quatre mois que j’étais resté en salle pour du travail musculaire", a noté l'intéressé, heureux de pouvoir "retrouver les sensations d’un joueur, d’être un footballeur, quoi." "J’ai progressé du pied gauche, je trouve", a répondu Terrier lorsqu'on lui a demandé si son pied proit avait perdu après cette grave blessure.

Avant sa blessure, Martin Terrier avait participé à 22 matchs toutes compétitions confondues, pour 12 buts et 5 passes décisives. Son entraîneur Bruno Genesio aura encore besoin de lui pour réussir la mission fixée cette saison par Florian Maurice, le directeur technique de Rennes, à savoir de terminer sur le podium de Ligue 1 afin de retrouver la Ligue des champions.