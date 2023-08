Mercato: attention, le marché des transferts ferme bien vendredi soir à 23h59

Habituellement clos le 31 août, le mercato s'offre 24 heures de prolongation cette année.

C'est la dernière ligne droite. Celle de tous les dangers et de tous les espoirs. Plus que quelques jours avant la fin du marché des transferts, du départ ou (probablement) pas de Kylian Mbappé au Real Madrid, de Bradley Barcola au PSG, de Marco Verratti au Qatar et d'un paquet de stars en Arabie saoudite. Mais attention, en ce mercato d'été 2023, il y a une petite feinte et les plus grands sont tombés dedans. Alors que traditionnellement, le march des trasnferts se termine le 31 août à minuit (ou plutôt à 23h59 pour éviter tous les imbroglios), cette année, les agents ont gagné un jour de rab: en raison du calendrier, le mercato est prolongé jusqu'à vendredi 1er septembre 23h59.

Blanc: "vous me redonnez le moral"

Laurent Blanc lui-même, entraîneur de Lyon qui souffre sur le marché des transferts a appris vendredi dernier en conférence de presse, de la bouche des journalistes, qu'il aurait un jour de plus pour faire venir le 6 tant attendu et dribbler les sanctions de la DNCG. "Vous me redonnez le moral", a-t-il souri. Une date a peu près harmonisée dans toute l'Europe.

Mais si ce jour en plus est bienvenu pour certains, c'est surtout les 7 jours suivants qui inquiètent le foot européen. Car si en Europe, le mercato s'arrête le 1er septembre, ce sera une semaine plus tard en Arabie saoudite, le 7 septembre (bien le jeudi soir, cette fois). Et vu la déflagration de l'offensive saoudienne sur le foot européen (Benzema, Mané, Brozovic, jusqu'à Gabri Veiga et Ruben Neves), nombreux sont les coachs inquiets, notamment Jürgen Klopp, qui doit faire face à des rumeurs insistantes d'offre XXL pour Mohamed Salah et dont la grande peur est un départ entre le 2 et le 7 septembre. "Ce serait une catastrophe", a lancé le technicien allemand.