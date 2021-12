Mercato: un départ de l’Atlético de Madrid envisagé par Joao Felix

Depuis son arrivée en provenance de Benfica à l’été 2019, Joao Felix peine à franchir un palier à l’Atlético de Madrid. Pas vraiment considéré comme un titulaire indiscutable par son entraîneur Diego Simeone, l’attaquant envisagerait, selon AS, de quitter le club espagnol.

Promis à un brillant avenir lors de son passage à Benfica, Joao Felix (22 ans) peine à se montrer indispensable à l’Atlético de Madrid. C’est simple depuis son arrivée en 2019, l’attaquant si efficace avec son club formateur n’a jamais dépassé la dizaine de buts en Liga.

Pour mettre fin à cette situation compliquée, le Portugais serait prêt, d’après AS, à envisager un départ du club espagnol, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Colchoneros. Entre les différents pépins physiques et le style de jeu peu adapté à ses qualités mis en place par son entraineur Diego Simeone, son aventure chez les Rojiblancos est peu concluante. Auteur de seulement un but pour huit matchs en championnat cette saison, celui qui était considéré comme un futur prétendant au Ballon d’or est loin de son potentiel aperçu lorsqu'il a été révélé au monde du football.

De plus, l'élément offensif souhaiterait obtenir plus de temps de jeu, afin de s'assurer une place de titulaire avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Même si les Portugais devront passer par des matchs de barrages compliqués pour particper à cette compétition.

L’Atlético de Madrid prêt à envisager un départ ?

Si l’entourage du joueur essaierait de convaincre le club d’envisager un départ du joueur de 22 ans, le média espagnol précise que cette idée n’est pas encore à l'ordre du jour pour le quatrième de Liga. Mais un évènement pourrait faire pencher la balance en faveur de Joao Felix, en l’occurrence une élimination prématurée en Ligue des champions.

Actuellement en dernière position au sein du groupe B avec quatre points, les troupes de Diego Simeone doivent absolument obtenir un score favorable face au FC Porto (cinq unités). En cas de défaite, le champion en titre sera éliminé de la compétition, ce qui entrainerait des pertes financières pour le club. Même si ce cas de figure venait à se produire, AS précise que l’Atlético ne compte absolument pas brader son joueur acheté 127M€. À voir quels clubs seront tentés par l’idée de relancer un élément encore jeune et qui a l’avenir devant lui.