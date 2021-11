Ligue des champions: Olivier Giroud sorti sur blessure contre l’Atlético

Olivier Giroud est sorti sur blessure lors de la deuxième mi-temps du match face à l’Atlético de Madrid mercredi soir en Ligue des champions (1-0). L’attaquant milanais semble touché à la cuisse.

Olivier Giroud n’a pas passé une très bonne soirée mercredi soir, sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. D’abord peu en vue, il s’est ensuite blessé à l’heure de jeu. A la 65e minute de la rencontre, l’attaquant français a stoppé net sa course et a immédiatement porté sa main à l’arrière de sa cuisse gauche, comme s’il avait été victime d’un claquage. Le Milanais est sorti du terrain entouré par les soigneurs et a été remplacé par Zlatan Ibrahimovic.

Un but de la tête signé Junior Messias (87e) en fin de rencontre a délivré le Milan AC. Le Brésilien a ainsi marqué son premier but en Ligue des champions. Malgré cette victoire, les Milanais restent derniers du groupe B, à égalité de points avec les Madrilènes. Mais ils peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils joueront un dernier match de poule décisif le 7 décembre, contre Liverpool.