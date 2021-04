Mercato: un ex-recruteur du PSG explique pourquoi Mbappé n'a pas signé au Real en 2017

Dans une interview accordée à Goal, Luis Ferrer, l’ancien recruteur du PSG, explique comment le club de la capitale a convaincu Kylian Mbappé de le rejoindre à l’été 2017. Alors que le Real Madrid était aussi sur le coup…

Il a fallu un mois au PSG pour faire exploser le mercato européen. En août 2017. Le temps de recruter Neymar au FC Barcelone (222 millions d’euros) et d’arracher dans la foulée Kylian Mbappé à l’AS Monaco (145 millions d’euros). Deux énormes dossiers qui ont donné du fil à retordre aux dirigeants parisiens, surveillés par l'UEFA et son fair-play financier. Notamment avec le surdoué de Bondy, alors âgé de 18 ans. Car le club de la capitale n’était évidemment pas seul sur le coup. Le Real Madrid était également en embuscade. Et si beaucoup imaginaient Mbappé rejoindre l’institution merengue à l’époque, le futur champion du monde a finalement choisi de rester dans sa région natale.

Près de quatre ans après, Luis Ferrer est revenu sur les coulisses de ce transfert XXL. L’Argentin, qui vient de lancer son agence sportive, était alors recruteur pour le PSG. Et il se souvient parfaitement de la manière dont Paris a manœuvré pour convaincre le joyau de Monaco. "Ce n’était pas seulement de l’argent, nous avons fait un travail totalement différent, assure-il dans une interview accordée à Goal. C’était du temps, des mois et des mois. Il a fait une campagne incroyable à Monaco et on a vu que c’était un vrai bijou. On savait que c’était la priorité de Madrid."

"Lui offrir une place de titulaire"

"Mon idée et mon projet avec Antero Henrique (ancien directeur sportif du PSG, ndlr), c’était de dire à Mbappé de rester au PSG d’abord, que la Coupe du monde arrivait et de lui offrir une place de titulaire. Ce que, peut-être, Madrid ne pouvait pas lui promettre, même si je ne peux pas parler en leur nom. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont proposé. Nous lui avons promis car nous croyons en ce talent et, lorsque vous êtes convaincu, vous pouvez le promettre."

Quatre ans plus tard, l’attaquant star du PSG arrive à un nouveau tournant de sa carrière. Alors que son contrat prendra fin en 2022, il est face à un choix important: prolonger avec Paris ou partir sous d’autres cieux. Pour le moment, il entretient le flou et personne ne connaît réellement ses intentions. "Tout peut arriver d'ici juin, observe Ferrer, qui a quitté les champions de France en 2020. C’est vrai que les clubs les plus puissants d'Europe l'aiment et que les résultats influencent aussi, c'est pourquoi il tarde. Il faut une réflexion entre les deux parties".