Mercato: un jeune milieu de terrain de l'OM devrait rejoindre Le Havre

Milieu de terrain technique de 20 ans, Oussama Targhalline est bien parti pour rompre son contrat avec l'OM afin de s'engager avec Le Havre cet hiver. Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, a été interrogé à ce sujet jeudi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

Interrogé à ce sujet, Mathieu Bodmer n’a pas voulu trop en dire. "C’est un bon joueur. Est-ce qu’il va aller au Havre ? C’est une bonne question", a simplement commenté le directeur sportif du HAC ce jeudi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.

Un milieu technique de 20 ans

Mais selon nos informations, Oussama Targhalline se rapproche bien du Havre. La tendance est qu’il s’engage cet hiver avec l’actuel leader de Ligue 2 après avoir rompu son contrat avec l’OM. Âgé de 20 ans, ce milieu de terrain technique issu de l’académie Mohamed VI n’entre pas dans les plans du club phocéen, qu’il a rejoint en 2020.

Il a d’ailleurs été prêté en Turquie, à Alanyaspor, lors des six premiers mois de la saison, où il a disputé six matchs. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, Targhalline était pourtant régulièrement dans le groupe marseillais. Mais il n'a eu droit qu’à trois apparitions toutes compétitions confondues : il était entré en jeu en Ligue 1 contre Bordeaux (1-0) et Saint-Etienne (4-2) en janvier et avril 2022. En décembre 2021, il avait été lancé en fin de match en Coupe de France contre Le Cannet-Rocheville (4-1).

En tête de la Ligue 2 avec cinq points d'avance sur Bordeaux et six sur Sochaux après 17 journées, Le Havre a prévu de se renforcer durant ce mercato hivernal, pour se donner toutes les chances de monter en Ligue 1. "On fait une super première partie de saison. Mais on est trop limités à des postes et s'il y a un blessé, on n’est pas bon", a réagi Bodmer sur l'antenne de RMC.