Mercato: un premier renfort officialisé par Toulouse

Le Toulouse FC a annoncé mardi la signature d'un nouveau milieu de terrain, l'Espagnol César Gelabert (22 ans), en provenance du CD Mirandés, club de deuxième division espagnole.

Après avoir perdu Branco van den Boomen, Brecht Dejaegere et Stijn Spierings, ses trois piliers du milieu de terrain, Toulouse a rapidement agi sur le marché des transferts pour remplacer ces fameux cadres en fin de contrat. Mardi, le club occitan a annoncé l'arrivée de César Gelabert, milieu offensif de 22 ans, en provenance du Club Deportivo Mirandés, écurie de deuxième division espagnole.

"Je suis vraiment très heureux d'être ici et de pouvoir aider l'équipe. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à travailler pour gagner des matchs", s'est réjoui le milieu ibérique sur le site du club occitan. "Je me suis beaucoup renseigné sur la manière de jouer au TéFéCé, j'ai vu que le club avait remporté la Coupe de France et qu'il va pouvoir disputer la Ligue Europa. C'est une équipe qui joue au foot, qui se projette, qui propose un jeu combiné, ce qui me plaît beaucoup. [...] Je vais tout donner pour m'intégrer au mieux et me rendre disponible pour le coach et mes coéquipiers."

Formé au Real Madrid

Auteur de deux buts et quatre passes décisives en 25 matchs de championnat cette saison, Gelabert, international espagnol des moins de 17 ans (8 sélections, 2 buts en 2017), a notamment été formé sur les terrains de la Fabrica avant de jouer trois ans pour la Castilla, la réserve du Real Madrid, entre 2018 et 2021. Libre de tout contrat, César Gelabert s'est donc engagé gratuitement à Toulouse mais la durée de son bail n'a pas été précisée.