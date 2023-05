Mercato: grosse vague de départs à Toulouse, qui dit au revoir à quatre joueurs majeurs

Acteurs essentiels de la remontée du club en Ligue 1 et de la victoire en Coupe de France, Maxime Dupé, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings et Branco van den Bommen quitteront Toulouse à la fin de la saison.

Fin de cycle à Toulouse ? Vendredi, le récent vainqueur de la Coupe de France a annoncé se séparer de quatre pilliers de l'équipe, les quatre premiers capitaines dans la hiérarchie, en fin de contrat le 30 juin : le gardien Maxime Dupé, les milieux Brecht Dejaegere, Stijn Spierings et Branco van den Bommen. Tous ont largement contribué à la promotion du club en Ligue 1 la saison dernière, puis à la victoire en Coupe de France cette année, aux dépens du FC Nantes en finale.

Les quatre hommes ont débarqué en Occitanie en 2020, lorsque Téfécé, relégué en Ligue 2, entamait sa reconstruction. Trois ans plus tard, ils auront chacun dépassé la barre des 100 matchs joués pour le club (le centième samedi pour Dejaegere), ajoutant deux lignes à leur palmarès et quelques belles distincions statitiques pour certains. Auteur de 20 passes décisives en Ligue 2, Van den Boomen (23 buts et 45 offrandes sous le maillot violet) est devenu le meilleur passeur de deuxième division sur une saison, à égalité avec Zinédine Ferhat lorsque l'Algérien évoluait au Havre.

L'avenir de Rhys Healey toujours en suspens

En revanche, le club n'a pas communiqué sur l'avenir de Rhys Healey. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en début de saison, le meilleur buteur du TFC la saison dernière est également en fin de contrat. Pour avoir toutes ses chances en Ligue Europa la saison prochaine, Toulouse va devoir recruter malin, mais le club en a maintenant l'habitude.