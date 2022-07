Mercato: un selfie de Gignac avec le maillot de Boca Juniors enflamme l’Argentine

Les médias argentins relaient ce jeudi une story de l’attaquant français des Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac, dans laquelle le Français apparaît avec le maillot de Boca Juniors. Il n’en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs d’une future arrivée de l’ancien buteur de l’OM.

Si André-Pierre Gignac voulait faire parler de lui en Argentine, il ne pouvait pas mieux s’y prendre. L’idole du Mexique et des Tigres de Monterrey a profité d’un embouteillage pour se prendre en photo au volant de sa voiture. Jusque-là rien de fou, sauf que sur le selfie posté dans une story Instagram, l’avant-centre français porte le maillot de Boca Juniors. Or si APG a toujours clamé son amour pour le Mexique et se dit épanoui avec les Tigres, avec lesquels il est sous contrat jusqu’en 2024, les médias argentins, eux, y voient peut-être un signe sur son avenir, du côté de Buenos Aires.

>> Le mercato en direct

André-Pierre Gignac © @Instagram

Il est amoureux de Boca

Il faut dire que Gignac n’a jamais caché son amour pour le football argentin en général et Boca en particulier. "Quand je vois la ferveur dans la Bombonera, je meurs d’envie d’y jouer", s'exclamait-il dans France Football en 2016. Trois ans plus tard, en 2019, le club de la capitale argentine lui avait fait une offre alléchante mais l’ancien buteur de l’OM l'avait déclinée. Qui sait, l'histoire n'est peut-être pas terminée...