Tigres: Gignac obtient un Ballon d'or au Mexique

André-Pierre Gignac a remporté ce dimanche le Ballon d'Or du meilleur attaquant du championnat mexicain. Le Français a été l'un des acteurs majeurs de la belle saison des Tigres, éliminés en demi-finale du tournoi de clôture.

Un Ballon d'Or pour un Français. Il ne s'agit pas de Karim Benzema, mais bien d'André-Pierre Gignac, qui a été élu meilleur attaquant du championnat mexicain, après une nouvelle saison pleine sous le maillot des Tigres (18 buts, 4 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues). C'est la deuxième fois que l'ancien marseillais obtient cette récompense après 2016, où il était devenu le premier européen de l'histoire à soulever la distinction individuelle.

"C'est un honneur"

L'attaquant de 36 ans a exprimé "son honneur" après avoir été désigné par ses pairs. "Merci à mes coéquipiers, mon staff, mes supporters et mon club des Tigres, ce n'aurait pas été possible sans eux. Une pensée spéciale pour le double champion, Julio Furch, qui a été un joueur clé de la finale. Vous l'avez bien mérité ! Merci", a-t-il simplement commenté sur Twitter.

La saison des Tigres de Monterrey s'est terminée en demi-finale du tournoi de Clôture du championnat du Mexique par l'Atlas de Guadalajara, le futur lauréat, malgré une victoire 4-2 lors du match retour, où "Dédé" Gignac avait inscrit un triplé. Depuis son arrivée en 2015, il est le meilleur buteur de l'histoire des Tigres avec 164 buts, et a remporté le tournoi de clôture en 2019 et trois tournois d'ouverture en 2015, 2016 et 2017.