Mercato: Xavi aurait demandé à Frenkie de Jong de baisser son salaire

Xavi et Frenkie de Jong auraient eu une réunion ces derniers jours pour parler du futur du milieu néerlandais au FC Barcelone. Le technicien catalan aurait demandé à son joueur de faire un effort financier pour rester.

La reprise de la saison approche et Frenkie de Jong est toujours un joueur du FC Barcelone. Ces dernières semaines, le milieu de terrain néerlandais a été associé à de nombreuses rumeurs de départ, qui l'envoient à Manchester United ou du côté de Chelsea. Mais l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a refusé de partir. Cette fois, selon As, Xavi aurait demandé à "FDJ" de baisser son salaire pour rester.

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Frenkie de Jong aurait profité du système mis en place à l'époque de Bartomeu pour voir son salaire grimper à 30 millions d'euros annuels brut. La nouvelle grille salariale au club catalan impose une limitation à 20 millions. Xavi aurait donc invité le joueur de 25 ans à faire un sacré effort financier.

Le FC Barcelone doit se soumettre au fair-play financier de son championnat pour inscrire les nouvelles recrues. S'il compte sur Frenkie de Jong, Xavi a besoin que son milieu accepte cette baisse. Sans ça, la direction sera dans l'obligation de vendre l'international néerlandais.

De Jong semble prêt à faire un effort

Les deux hommes seraient ressortis satisfaits de la réunion. Si des nouveaux leviers financiers devraient être levés prochainement, le Barça a tout de même besoin de cet effort de Frenkie de Jong, lui qui est arrivé au club à l'été 2019. L'intéressé ne serait donc pas opposé à cette demande. "Frenkie de Jong est notre joueur, nous l'aimons vraiment. Nous avons reçu des offres pour Frenkie, mais nous n'avons pas accepté pour l'instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut, a expliqué de son côté Joan Laporta récemment. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation."

Présent lors de la tournée estivale aux Etats-Unis, Frenkei de Jong a joué en défense centrale lors des victoires face à l'Inter Milan (6-0) et le Real Madrid (1-0). Le club blaugrana doit encore affronter la Juventus ce mercredi et New York Red Bull dimanche. La reprise du championnat aura lieu le 13 août prochain.