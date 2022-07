Barça: Frenkie De Jong n'aime pas Manchester United mais pourrait se laisser tenter par Chelsea

Placé sur la liste des potentiels transferts par le FC Barcelone, qui cherche à baisser sa masse salariale, Frenkie De Jong ne manque pas de prétendants. Chelsea vient d'entrer dans la course et pourrait intéresser le milieu néerlandais, qui ne veut vraiment pas aller à Manchester United selon Sport.

Où jouera Frenkie De Jong la saison prochaine? C'est l'une des principales questions de ce mercato d'été 2022. Avec un salaire difficile à assumer pour le FC Barcelone et ses recrues, l'international néerlandais pourrait devoir trouver une porte de sortie, qui permettrait de baisser la masse salariale du Barça et donc d'entrer dans les clous du fair-play financier espagnol.

Manchester United, c'est non

Pas forcément désireux de partir, Frenkie De Jong pourrait finalement se laisser tenter par une aventure du côté de Chelsea, d'après Sport. Un temps annoncé du côté de Manchester United, il semble aujourd'hui clair que De Jong n'ira pas chez les Red Devils.

Le quotidien catalan révèle que le joueur n'apprécie pas la ville de Manchester, n'aime le fonctionnement du club et souhaite surtout évoluer dans une équipe qui joue la Ligue des champions. C'est sans doute même le principal handicap pour l'équipe d'Erik Ten Hag, son ancien coach à l'Ajax.

Le joueur est heureux à Barcelone et son premier choix est de rester. La Premier League ne l'attire pas forcément mais lui séduit les clubs anglais. Dans ces conditions, le joueur serait prêt à écouter les offres de Chelsea. Londres est une ville attractive et le projet des Blues est attrayant, d'autant que le club jouera bien en C1 cette saison. En attendant de voir si et comment le dossier avance, Frenkie De Jong poursuit sa préparation aux Etats-Unis avec le FC Barcelone, qui sort d'une large victoire (6-0) contre l'Inter Miami.