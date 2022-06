Mercato: un temps ciblé par Nantes, M'Changama file à Auxerre

Libre après trois années passées à Guingamp, Youssouf M'Changama (31 ans) s'est engagé ce jeudi avec Auxerre, promu en Ligue 1. L'international comorien, excellent la saison dernière à l'échelon inférieur, intéressait aussi le FC Nantes.

"Canto" débarque en Ligue 1. Youssouf M’Changama, surnommé ainsi en référence à un certain Eric ayant sévi dans les années 1990 à Manchester United, va découvrir l’élite du football français à 31 ans (il en aura 32 le 29 août). Ce ne sera pas avec le FC Nantes d'Antoine Kombouaré, qui semblait d'abord favori pour attirer l’international comorien, mais avec l’AJ Auxerre. Promu après avoir sorti Saint-Etienne en barrages, le club entraîné par Jean-Marc Furlan a officialisé son arrivée ce jeudi soir pour les deux prochaines saisons, plus une en option. Il signe libre et portera le numéro 6.

15 passes décisives la saison dernière

Passé également par Troyes, le Gazélec Ajaccio ou encore Grenoble, M’Changama a passé un cap la saison dernière en totalisant neuf buts et quinze passes décisives avec Guingamp en 33 matchs de championnat. Il a aussi remporté le trophée UNFP du plus beau de la saison de Ligue 2 pour son missile décoché contre Toulouse (2-2, 14e journée). Capable d’évoluer à tous les postes du milieu, redoutable tireur de coups de pied arrêtés et doté d’une très grande justesse technique, M’Changama avait envie de changer d’air après trois années en Bretagne. Sa signature représente une excellente nouvelle pour l’AJA, club formateur… d’Eric Cantona.

Mais alors pourquoi ce surnom "Canto" ? "Les grands du quartier m’appelaient comme ça, expliquait-il en avril dans une interview pour le site de la LFP. Je pense que c’était en référence à la pub TV qui passait à l’époque avec Eric Cantona qui relevait son col. Car je reproduisais le geste lorsque j’étais petit. Ce surnom me suit encore car, à Marseille (sa ville de naissance), personne ne m’appelle par mon prénom à part ma famille. Certains ne doivent même pas le connaître… Là-bas, je suis Canto." C'est aussi ce qu'espèrent scander les supporters auxerrois dans les prochains mois.