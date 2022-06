Mercato: le transfert de M'Changama à Nantes se complique

Si Nantes se montrait optimiste pour un transfert de Youssouf M'Changama (31 ans), l'option s'est refroidie ces dernières heures, même si le profil du joueur plaît à Antoine Kombouaré.

La piste Youssouf M'Changama s'éloigne pour le FC Nantes. Alors qu'une visite médicale était évoquée ces derniers jours sur les bords de la Jonelière pour ce début de semaine, l'arrivée du capitaine de Guingamp, en fin de contrat le 30 juin, s'est fortement refroidie. Une décision devrait être prise par le joueur dans la journée pour accepter ou non le contrat qui lui est proposé. L'international comorien, dont le profil plaît à Antoine Kombouaré, pourrait dire non et se tourner vers un autre club.

>> Le mercato en direct

Quels joueurs pour la Coupe d'Europe ?

La négociation pour cette première recrue s'est compliquée dans un contexte de mercato toujours très particulier au FC Nantes, qui retrouvera à l'automne la Coupe d'Europe plus de 20 ans après sa dernière participation. Il y a quelques semaines, RMC Sport révélait que les Canaris étaient intéressés à l'idée de recruter Arkadiusz Milik. Un intérêt confirmé par Waldemar Kita. "Non, ce n'est absolument pas un coup de com’ ! C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse, insiste-t-il pour le Quotidien du Sport. Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club. C’est une idée, je ne sais pas d’ailleurs comment elle est sortie."

Engagé en Ligue Europa la saison prochaine, le FC Nantes devrait bien évoluer à la Beaujoire pour les rencontres européennes, même si l'enceinte ne répond pas pour l'instant aux critères d'homologation de l'UEFA. L'instance européenne aurait émis des réserves sur le dispositif de sécurité d'accueil et de contrôle du public. Mais une nouvelle inspection est prévue cet été. Les travaux attendus ont d'ores et déjà été votés par le conseil métropolitain de Nantes.