Mercato: l’appel du pied de Djibril Cissé pour un retour… à l’AJ Auxerre

L’ancien international français Djibril Cissé, joueur emblématique de l’AJ Auxerre au début des années 2000, a assuré ce lundi sur Twitter qu’il était "plus que jamais" partant pour rejoindre le club bourguignon, tout juste promu en Ligue 1.

Voilà un message qui devrait ravir les nostalgiques de l’AJ Auxerre du début des années 2000, époque Guy Roux et maillot sponsorisé par Playstation 2. Alors que le club bourguignon a acté son grand retour en Ligue 1 après dix ans passés à l’échelon inférieur, Djibril Cissé a posté un message sans équivoque ce lundi sur Twitter.

Attaquant emblématique de l’AJA entre 1999 et 2004 (89 buts en 167 matchs), l’ancien attaquant international français (41 sélections, 9 buts) a répondu à des fans sur le réseau social. "Toujours partant ? (pour rechausser les crampons en Ligue 1)", lui a demandé le compte 'Djibril Cissé Fans.' "Ah çaaaaa ouiiiiiiii plus que jamais", a répondu le buteur avec beaucoup d’enthousiasme. Un peu plus tôt dans la journée, celui qui est actuellement consultant à la télévision a partagé un article de Presse Evasion titré: "Et si Djibril Cissé rechaussait les crampons de la Ligue 1 avec l’AJ Auxerre?"

Il n'a plus joué en compétitions officielle depuis un passage en D3 suisse en 2017-2018

Réelle envie de faire son retour dans le club qui l’a lancé en professionnel ou simple volonté de s’amuser avec les quelques rumeurs qui l’annoncent sur le retour ? Difficile de lire entre les lignes, d’autant que sa condition physique est une énigme. À bientôt 41 ans, Cissé n’a plus joué en compétition officielle depuis son passage à Yverdon Sport, en D3 suisse, lors de la saison 2017-2018 (24 buts en 29 matchs).

L’ancien joueur de l’OM et de Liverpool a déjà fait le coup d’un come-back en Ligue 1. En 2014, il avait signé au SC Bastia, notamment dans l’optique de battre d’atteindre la barre des 100 buts dans l’élite. En huit rencontres disputées en championnat, il n’avait malheureusement pas trouvé le chemin des filets (malgré trois buts en Coupe de la Ligue et un but en Coupe de France) et son compteur est toujours bloqué à 96 réalisations en Ligue 1. Va-t-il avoir à nouveau l’occasion de faire gonfler ce total du côté de l’Abbé-Deschamps ?