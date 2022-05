Mercato: vague de départs à Montpellier, cinq joueurs en partance

Grand chambardement au MHSC, qui a confirmé lundi le départ de cinq joueurs en fin de contrat à l’issue de cette saison. Junior Sambia et Mihailo Ristic vont notamment quitter le club pailladin.

Le MHSC va entamer un nouveau cycle. Montpellier a annoncé lundi le départ de cinq joueurs de son effectif qui étaient en fin de contrat, dont les latéraux Junior Sambia et Mihailo Ristic, régulièrement titulaires. Les trois autres joueurs à quitter l'Hérault sont le latéral camerounais Ambroise Oyongo, le défenseur brésilien Matheus Thuler et l'attaquant américain Nicholas Gioacchini.

Le latéral droit Sambia (25 ans), arrivé de Niort (L2) en 2017, et le latéral gauche serbe Ristic (26 ans), recruté en janvier 2019, ont un temps négocié une prolongation de contrat mais n'ont pas trouvé d'accord financier avec les dirigeants héraultais.

Deux latéraux, un axial et un attaquant recherchés

L'international serbe (7 sélections) est en contacts avancés avec un club portugais. Au cours des deux dernières saisons, il a pris la place du camerounais Oyongo (30 ans), prêté en février 2021 à Krasnodar et aujourd'hui en quête d'un nouveau club afin de disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

>> Toutes les infos mercato en direct

Thuler (23 ans) et l'international américain Gioacchini (21 ans), prêtés pour un an respectivement par Flamengo et Caen (L2), n'ont pas convaincu et retournent dans leur club. Montpellier, qui a terminé à la 13e place de Ligue 1, veut recruter deux latéraux, un joueur défensif axial et un attaquant.