Mercato: une bagarre Chelsea-Liverpool à 100 millions d’euros pour Caicedo

Selon la presse anglaise, Chelsea et Liverpool s’arrachent le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo (21 ans). Les Reds auraient surenchéri sur les Blues… qui ont activé une piste également suivie par leurs rivaux.

La guerre entre cadors anglais sur le mercato atteint des niveaux assez hallucinants. Chelsea et Liverpool sont actuellement engagés dans un bras de fer pour tenter de recruter Moises Caicedo (21 ans), milieu de terrain de Brighton. Et le club du sud de l’Angleterre s’en frotte les mains en faisant gonfler les enchères. Il a récemment refusé une offre de 80 millions de livres (plus de 92 millions d’euros) pour son international équatorien (32 sélections, 3 buts), recruté cinq millions d’euros en janvier 2021 et sous contrat jusqu’en 2027 (avec une année supplémentaire en option).

Brighton attend... 115 millions d'euros

Selon la presse anglaise, Liverpool vient de surenchérir sur l’offre des Blues. Si le prix n’a pas filtré, il devrait flirter ou dépasser les 100 millions d’euros. En position de force, Brighton valorise son joueur à 100 millions de livres (115 millions d’euros). Le duel n’est certainement pas terminé d’autant que la préférence du joueur irait à Chelsea, courtisan de longue date.

Cette lutte sur le milieu de terrain en active une autre par ricochet . Par crainte de voir cette piste s’envoler (ou par représailles?), Chelsea aurait en effet formulé une offre à Southampton pour son milieu de terrain international belge Roméo Lavia (19 ans, 1 sélection)… dans le viseur des Reds depuis de longues seùaines. Liverpool a essuyé un refus des Saints après une offre de 52 millions d’euros. Celle de Chelsea serait un peu plus élevée (55 millions d’euros).

Southampton n’y aurait pas encore répondu mais attendrait un chiffre plus rond (50 millions de livres, soit 57 millions d’euros) pour l’ancien joueur du centre de formation de Manchester City, recruté l’été dernier contre 12 millions d’euros. Les jeunes promesses de Premier League font tourner les têtes des géants.