Mercato: une nouvelle piste en Serie A pour Ribéry

Selon Sky Sports Italia, la Sampdoria étudierait la possibilité d'engager Franck Ribéry, libre depuis début juillet. L'ailier de 38 ans cherche une nouvelle expérience, si possible en Italie, après deux saisons à la Fiorentina.

Franck Ribéry va-t-il continuer sa carrière en Italie? L'ailier de 38 ans reste sur deux saisons avec la Fiorentina, mais la Viola n'a pas prolongé le contrat de l'international français, qui a disputé lors de son passage 51 matchs, marquant 5 buts et délivrant 10 passes décisives.

Jovic ciblé, Petagna en priorité

Selon des informations de Sky Sports, la Sampdoria, 9e de la dernière Serie A, réfléchit à la possibilité de signer Franck Ribéry. Mais l'international français est l'une des pistes parmi d'autres pour renforcer le secteur offensif. Le club de Gênes aimerait aussi attirer en prêt Luka Jovic, l'attaquant serbe en délicatesse au Real Madrid.

Les négociations avec le club madrilène s'annoncent compliquées. Le premier choix de la Sampdoria reste pour l'instant Andrea Petagna, l'attaquant qui évolue à Naples. Le joueur italien de 26 ans aimerait rester dans son club, lui qui a marqué 5 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, en 36 apparitions.

Ribéry, lui, s'entraînait ces dernières semaines avec le Bayern Munich, son ancien club. L'idée d'un retour en Bavière avait fait un temps son chemin. Il avait été annoncé aussi du côté du promu Monza, dirigé par Silvio Berlusconi, mais l'opération ne s'est pas concrétisée. Ribéry a déjà annoncé sa volonté de rester en Italie après une "belle expérience" avec la Fiorentina, même si celle-ci s'est plutôt mal terminée.

"Je suis une personne entière, j’ai vraiment tout donné parce que c’est dans ma mentalité. Pendant trois ou quatre semaines, personne ne m’a appelé. J’ai eu l’impression que l’on me manquait de respect, avait estimé Ribéry au micro de Toscana TV. Il m’a semblé que ces deux années où j’ai tout donné n’ont pas été reconnues à leur juste valeur. J’ai vraiment pensé à continuer à Florence. Je n’ai jamais critiqué le club et j’y ai de bons souvenirs. C’est dommage, j’aurais aimé continuer une année supplémentaire. Mais c’est la vie et c’est comme ça dans le football. J’ai toujours été disponible, même dans les moments les plus difficiles."