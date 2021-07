"Un manque de respect": Ribéry fracasse la Fiorentina après son départ

Franck Ribéry a taclé le club de la Fiorentina à la suite de son départ lors du mercato estival. Le Français de 38 ans n’a pas compris pourquoi il n’avait pas été prolongé par la Viola.

A 38 ans et après une brillante carrière, notamment du côté de l’OM et du Bayern Munich, Franck Ribéry pensait bien s’offrir un ultime baroud d’honneur avec la Fiorentina. Arrivé en Italie en 2019, le Français n’a finalement pas été prolongé par la Viola et a regretté ce vendredi la décision du club florentin.

"L’adieu à la Fiorentina n’a pas été facile. Je suis une personne entière, j’ai vraiment tout donné comme parce que c’est dans ma mentalité, a expliqué l’ailier ans un entretien pour la chaîne locale Toscana TV cité par La Repubblica. Pendant trois ou quatre semaines, personne ne m’a appelé. J’ai eu l’impression que l’on me manquait de respect. Il m’a semblé que ces deux années où j’ai tout donné n’ont pas été reconnues à leur juste valeur."

Ribéry: "Je voudrais rester en Italie"

Après avoir multiplié les clubs au début de sa carrière puis de poser ses valises à Marseille, où Pablo Longoria a démenti un retour, puis à Munich, Franck Ribéry pensait avoir trouvé une nouvelle maison à Florence.

Malgré une saison 2020-2021 bouclée avec deux buts et sept passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues, l’ailier n’a pas réussi à convaincre sa direction de prolonger son contrat.

Un temps annoncé du côté de Monza, en cas de promotion en Serie A du nouveau club de Silvio Berlusconi, le vétéran français se verrait bien rester de l’autre côté des Alpes.

"J’ai vraiment pensé à continuer à Florence, je n’ai jamais critiqué le club et j’y ai de bons souvenirs, a encore expliqué l’ancien international tricolore aux 81 sélections. Désormais, je voudrais rester en Italie. J’aimerais continuer dans ce championnat. Ces deux ans avec la Fiorentina ont été une belle expérience pour moi, pour l’équipe et pour les supporters. C’est dommage, j’aurais aimé continuer une année supplémentaire. Mais c’est la vie et c’est comme cela dans le football. J’ai toujours été disponible, même dans les moments les plus difficiles."

