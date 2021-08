Mercato: Ribéry s’entraîne avec le Bayern, un retour en vue?

Sans club depuis sa fin de contrat avec la Fiorentina, qui a décidé de ne pas le prolonger, Franck Ribéry garde la forme en s’entraînant avec le Bayern Munich. Si aucune négociation n’est en cours, le joueur français pourrait devenir "une option" pour son ancien club. Il a d'ailleurs ouvert un peu plus la porte à son retour ces dernières heures.

Se remettre avec son ex, bonne ou mauvaise idée? Si la réponse doit sans doute s’adapter à chaque situation dans les relations amoureuses, elle pourrait vite virer au positif pour Franck Ribéry et le Bayern Munich. Sans club depuis le 30 juin au soir et sa fin de contrat à la Fiorentina, qui n’a pas souhaité le conserver, l’ancien international français (81 sélections) cherche un nouveau challenge et pourrait le trouver dans le club où il a brillé de 2007 à 2019.

Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur français de trente-huit ans s’entraîne avec le Bayern ces derniers jours et pourrait être "une option" pour une alternative supplémentaire à Kingsley Coman sur l’aile gauche suite au départ de Douglas Costa (prêt terminé). Après avoir pris part à un match de légendes du club bavarois à l’Allianz Arena début août, "Kaiser Franck" a régalé des fans locaux qui l’adorent toujours autant et en a surtout profité pour s’entretenir avec Julian Nageslmann, nouvel entraîneur du vainqueur 2020 de la Ligue des champions.

Aucune négociation n’est en cours et l’objectif des dirigeants munichois reste de prendre "un joueur plus jeune" mais la carte Ribéry pourrait être la solution la plus simple – il connaît parfaitement le club et beaucoup de ses joueurs – si rien ne bouge sur ce front d’ici la fin du mercato estival. Le joueur français a d'ailleurs ouvert un peu plus la porte ces dernières heures en confirmant être prêt à revenir au Bayern en réponse à une question de la légende Lothar Matthäus sur Instagram.

Ribéry s'est notamment entretenu physiquement ces dernières semaines avec le défenseur Jérôme Boateng, sans club depuis sa fin de contrat avec le Bayern fin juin. Il n’a jamais caché son envie de revenir en Bavière, où il a installé sa vie, à l’issue de sa carrière et une offre munichoise pourrait lui permettre de concilier cette volonté avec celle d’un dernier challenge d’envergure dans un club qui vise toujours l’excellence et les titres.

Il souhaitait continuer en Italie

Arrivé il y a deux ans en Italie, Ribéry avait clamé son envie d’y rester dans un entretien à la chaîne Toscana TV suite à sa fin de contrat à la Viola: "J’aimerais continuer dans ce championnat. Ces deux ans avec la Fiorentina ont été une belle expérience pour moi." Un temps annoncé du côté de Monza si le nouveau club de Silvio Berlusconi était monté en Serie A, ce qui n’a pas été le cas, Ribéry n’avait pas caché son amertume devant la décision de la Fiorentina de ne pas le conserver après une saison 2020-21 à deux buts et sept passes décisives en trente apparitions toutes compétitions confondues.

"L’adieu à la Fiorentina n’a pas été facile, avouait-il, toujours au micro de Toscana TV. Je suis une personne entière, j’ai vraiment tout donné parce que c’est dans ma mentalité. Pendant trois ou quatre semaines, personne ne m’a appelé. J’ai eu l’impression que l’on me manquait de respect. Il m’a semblé que ces deux années où j’ai tout donné n’ont pas été reconnues à leur juste valeur. J’ai vraiment pensé à continuer à Florence. Je n’ai jamais critiqué le club et j’y ai de bons souvenirs. C’est dommage, j’aurais aimé continuer une année supplémentaire. Mais c’est la vie et c’est comme ça dans le football. J’ai toujours été disponible, même dans les moments les plus difficiles."