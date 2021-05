Mercato: une offre de 25 millions de l'OM pour Gerson (Flamengo), selon la presse brésilienne

Globo Esporte et Goal rapportent au Brésil que l'OM a formulé une offre de 25 millions d'euros (plus bonus) pour Gerson, jeune milieu offensif de Flamengo. Le joueur serait ouvert à un retour en Europe, après avoir joué pour la Roma et la Fiorentina. Quant au club de Rio de Janeiro, il ne serait pas contre une vente.

Il s'agirait d'une requête de Jorge Sampaoli, qui connaît bien le championnat brésilien depuis ses passages à Santos et à l'Atlético Mineiro. L'Olympique de Marseille aurait formulé une offre de 25 millions d'euros pour Gerson, milieu offensif de Flamengo. L'information est donnée au Brésil par Globo Esporte et Goal Brésil.

La proposition de l'Olympique de Marseille serait complétée par des bonus basés sur des objectifs. Flamengo serait à l'écoute, mais souhaiterait que l'offre globale atteigne 30 millions d'euros, et qu'un intéressement sur un éventuel futur transfert soit inclus. D'après Globo Esporte, une ancienne figure du football français joue les intermédiaires dans les négociations: Tulio De Melo, l'ancien attaquant du Losc.

Titulaire important à Flamengo

Âgé de 23 ans, Gerson serait très intéressé par un retour en Europe. Car il a déjà traversé l'Atlantique en 2016, en quittant Fluminense pour l'AS Rome. Il avait ensuite été prêté à la Fiorentina lors de la saison 2018-2019, avant de revenir au pays. Flamengo l'avait alors recruté pour 11,8 millions d'euros, avec un pourcentage de 10% sur la plus-value pour la Roma.

Avec le mythique club de Rio de Janeiro, Gerson a disputé 95 matchs, marqué six buts et délivré dix passes décisives. Son palmarès est bien fourni, avec notamment deux championnats du Brésil (2019, 2020), la Copa Libertadores 2019 et la Recopa Sudamericana 2020. Il a aussi été nommé deux fois dans l'équipe type de l'année du championnat.

Bien parti pour aller aux JO

Ses performances lui valent d'être appelé dans la pré-liste de la sélection nationale olympique du Brésil, pour les JO de Tokyo cet été. Lors d'une conférence de presse, le sélectionneur André Jardine s'est montré très élogieux à son égard: "Gerson est un grand joueur, qui n'a pas seulement été observé pour l'équipe olympique, mais aussi pour l'équipe A. La concurrence est rude à ce poste, mais nous espérons qu'il puisse donner satisfaction comme il le fait à Flamengo".

Selon la presse brésilienne, Gerson est considéré comme le joueur avec le meilleur potentiel à Flamengo. Ce qui laisserait penser à des membres de la direction que d'autres offres pourraient arriver pour leur joueur, qui est malgré tout l'un des plus salaires de l'équipe et dont le contrat s'achève en 2023.