OM: Cuisance, Khaoui, Germain... Sampaoli réduit son groupe et écarte quelques joueurs

Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui ou Valère Germain n’étaient pas présents à l’entrainement collectif de l'OM ce vendredi matin. La raison est simple, et sans appel: Jorge Sampaoli a décidé de travailler avec un groupe plus resserré, quitte à écarter certains joueurs.

Jorge Sampaoli regrettait le week-end dernier, après le match contre Saint-Etienne, que certains intérêts individuels aient pris le dessus sur l’intérêt de l’équipe et sur les ambitions de l’OM. Sous-entendu assez clair: certains joueurs penseraient un peu trop à la fin de saison et à leur situation personnelle, ou seraient perturbés par leur avenir. Et cette incertitude impacterait les performances de l’équipe.

Ce constat plein d’amertume de Sampaoli faisant suite à la défaite dans le Forez, le premier réflexe aurait été d’analyser les performances des joueurs présents sur la feuille de match contre les Verts, et dont les attitudes auraient déçu Sampaoli. Pourtant, les premières décisions prises cette semaine semblent viser d’autres joueurs. Sampaoli a en effet décidé, depuis mercredi, de s’entrainer avec un groupe plus réduit de potentiels titulaires. Ce vendredi matin, certains joueurs comme Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui ou Valère Germain n’étaient pas présents à l’entrainement.

Sampaoli: "Il y a beaucoup de choses qui génèrent de la confusion sur une fin de saison"

Sampaoli a justifié ce choix en conférence de presse, en expliquant de nouveau que certains n’avaient peut-être plus tout à fait la tête à Marseille: "On s'entraine avec un groupe pour essayer de renforcer des situations émotionnelles et voir sur qui on peut compter contre l’ASSE. Il y a beaucoup de choses qui génèrent de la confusion sur une fin de saison: des joueurs qui vont partir, des joueurs qui aimeraient rester mais qui vont partir, des joueurs qui veulent partir mais vont rester… La tâche la plus importante pour moi, comme coach, est d'arriver à trouver le joueurs qui sont le plus proches de ce que nous demandons pour ce match."

Cuisance, Germain et Khaoui en salle… Rocchia avec les jeunes

Dans les faits, les choix de Sampaoli se sont traduits de manière assez brutale pour certains joueurs. Selon nos informations, depuis mercredi, Cuisance, Khaoui, Germain et Rocchia ne participent plus à l’entrainement collectif. Les trois joueurs restent généralement à l’intérieur du bâtiment sportif, pour faire de la musculation, du vélo ou des exercices en salle. Depuis la semaine passée, Christopher Rocchia est, lui, retourné s’entrainer au centre de formation, avec les jeunes!

La méthode a fait grincer quelques dents au sein du vestiaire. Certains ne comprennent pas pourquoi des joueurs souvent exemplaires dans l’état d’esprit ont soudainement été mis de côté. D’autres se demandent qui sera le prochain à être écarté et si tout cela est bien nécessaire à deux journées de la fin. Mais c’est le choix de Sampaoli, qui veut aller chercher l’Europe en comité un peu plus réduit. D’ailleurs, la saison prochaine, Sampaoli a prévenu ses dirigeants: il souhaite un groupe resserré, sans élément superflu, même si une qualification ou non en Ligue Europa influera sur le nombre de joueurs qu’il aura à sa disposition.

Caleta-Car a déçu et pourrait être sur le banc dimanche

Bref, au centre Robert-Louis-Dreyfus, beaucoup s’accordent à dire qu’il est temps que la fin de saison arrive. En attendant, les joueurs mis de côté ne se faisaient que très peu d’illusions sur leur avenir. Cuisance, malgré deux buts lors des premiers matchs de Sampaoli, n’a jamais véritablement convaincu le coach argentin. Valère Germain n’a pas joué une minute depuis l’arrivée de Sampaoli. Et Khaoui n’était même pas dans le groupe lors du dernier match.

Tous les joueurs sur le départ ne sont pas logés à la même enseigne. Thauvin et Sakaï semblent garder la confiance de Sampaoli. Caleta-Car, dont les performances récentes ont agacé le staff, pourrait lui débuter sur le banc dimanche. L’OM communiquera le groupe olympien ce samedi, veille d’OM-Angers. Il devrait confirmer que certains Olympiens n’ont pas la cote auprès de Sampaoli.