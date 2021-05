OM en direct: la conf de Sampaoli et Alvaro avant Angers

Toujours en course pour une place en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille jouera gros dimanche soir pour le compte de la 37eme journée de Ligue 1. Entre l'enjeu sportif, le départ de Thauvin pour les Tigres et le nouveau maillot dévoilé ce vendredi matin, l'actu de l'OM est dense. Suivez à partir de 13h la conférence de presse avec Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez.

Thauvin, huit ans de montagnes russes à l’OM Suspendu pour le déplacement à Metz lors de la 38e journée, Florian Thauvin disputera dimanche contre Angers son dernier match avec l’OM, avant de rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique. A 28 ans, il referme le plus long chapitre de sa carrière. Le plus animé, aussi. L'article est à lire par ici.



L’OM a dévoilé son nouveau maillot A travers un clip avec Eric Di Meco, l’Olympique de Marseille a présenté vendredi son maillot à domicile pour la saison 2021-2022. Un maillot Ciel et Blanc que les joueurs de Jorge Sampaoli porteront pour la première fois dimanche soir face à Angers.



