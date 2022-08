Mercato: une pépite du Barça en route vers la MLS

Riqui Puig, ancienne pépite du Barça très peu utilisée par Xavi, devrait rebondir... en MLS, rapporte la presse espagnole. Le milieu de terrain de 22 ans a un accord verbal avec le Los Angeles Galaxy.

À 22 ans, Riqui Puig pourrait déjà tenter l’aventure américaine. Alors que Mundo Deportivo avait rapporté un intérêt du Los Angeles Galaxy pour le milieu de terrain du Barça il y a quelques jours, Marca indique ce mardi qu’un accord verbal a été conclu entre la franchise de MLS et l’Espagnol, très peu utilisé par Xavi la saison dernière et écarté du groupe lors de cette intersaison.

D’après Marca, plusieurs équipes espagnoles et étrangères se sont manifestées pour Riqui Puig, en fin de contrat avec le club Blaugrana dans un an, sans que cet intérêt ne se concrétise. Si jamais il avait lieu, le transfert entre le Los Angeles Galaxy et le Barça devrait être bouclé rapidement puisque la deadline pour recruter de nouveaux joueurs en MLS tombe le 4 août.

Il n'entre pas dans les plans de Xavi

Non convoqué pour effectuer la tournée de préparation du FC Barcelone aux Etats-Unis, Riqui Puig sait qu’il n’entre pas dans les plans de son entraîneur. Depuis son arrivée dans le groupe professionnel, il aura eu mille peines à s’imposer sous le maillot de son club formateur.

Depuis 2020, le pur produit de la Masia n’a eu le droit qu’à 15 petites sélections avec l’équipe première. Le Barça version 2022-2023, particulièrement excitant au regard du recrutement XXL, se fera sans aucun doute sans lui.