Mercato: Vieira va signer à Crystal Palace

Libre de tout contrat après son licenciement en décembre dernier à Nice, Patrick Vieira va rebondir en Angleterre. Comme annoncé par L'Équipe et Sky Sports, l'ancien international français s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Crystal Palace.

Patrick Vieira va signer son retour. Limogé par l'OGC Nice en décembre dernier après une série de mauvais résultats, l'ancien international français va reprendre un banc la saison prochaine.

Comme indiqué par L'Équipe et Sky Sports, le technicien de 45 ans s'apprête à rejoindre Crystal Palace. En quête d'un successeur à Roy Hodgson qui a décidé de se retirer à 73 ans, les Eagles ont fait du Français leur principal candidat.

Un intérêt réciproque puisque Patrick Vieira a été réceptif aux approches du pensionnaire de Premier League et se prépare à s'engager avec. Après avoir démarré sa carrière d'entraîneur en Angleterre en prenant les rênes des jeunes de Manchester City, le natif de Dakar va de nouveau traverser la Manche.

Vieira voulait retrouver un club rapidement

Annoncé du côté de Lille et de la Sampdoria ces dernières semaines, Patrick Vieira va finalement s'engager avec Crystal Palace. Dans les colonnes de L'Équipe, le Français avait fait part en avril dernier de son désir de "retrouver un club rapidement".

Après une aventure aux États-Unis avec New York City FC et un mandat de 18 mois à la tête des Aiglons, Patrick Vieira va ouvrir un nouveau chapitre de sa jeune carrière d'entraîneur en Premier League. Un championnat qu'il connaît particulièrement bien pour y avoir joué plus de 450 matchs en tant que joueur, dont une grande majorité sous le maillot d'Arsenal (406) avant de raccrocher les crampons avec Manchester City.

Un peu plus de six mois après son départ de l'OGC Nice - qui a officialisé l'arrivée de Christophe Galtier ces dernières heures - Patrick Vieira tentera de redresser la pente avec les Eagles.