Mercato: Nice officialise l’arrivée de Christophe Galtier

Après des semaines de tractations avec Lille, l’OGC Nice a officialisé ce lundi soir l’arrivée de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur. Avec l’ambition affichée de retrouver les compétitions européennes.

Lille et Nice ont enfin trouvé un accord. Le groupe Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, a annoncé ce lundi soir, via un communiqué, l'arrivée de Christophe Galtier comme entraîneur. Champion de France avec le club nordiste, il avait exprimé depuis plusieurs semaines sa volonté de quitter le LOSC.

"Je suis profondément ravi que nous ayons pu nommer Christophe Galtier comme entraîneur principal. Il a démontré sa capacité à gagner en remportant la Ligue 1 lors du dernier match de la saison avec Lille. Il faut du cran pour cela et nous considérons chez Ineos que c'est une qualité essentielle", a indiqué le milliardaire britannique Jim Ratcliff.

"Christophe est reconnu comme un entraîneur qui développe le talent, ce qui est essentiel pour notre projet sportif. Cette nomination est considérée comme un pas en avant significatif dans notre projet et notre désir de participer régulièrement aux compétions européennes et d'y être compétitif", peut-on également lire dans le communiqué.

Des négociations houleuses

Même si le désormais ex-entraîneur de Lille avait clairement affiché son envie de rejoindre le club azuréen, les négociations entre l’OGC Nice et le LOSC se sont éternisées. A tel point que les Niçois ont retrouvé le chemin de l’entraînement lundi, alors qu’aucun entraineur n’avait encore été officiellement nommé.

"On n'a pas d'accord avec Nice. Les discussions avancent très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. [...] On ne vient pas s'essuyer les pieds comme ça, en disant qu'on peut récupérer un entraîneur ou un joueur qui est sous contrat ", disait encore Olivier Létang mercredi dernier.