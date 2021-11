Mercato: Villas-Boas et Carvalho bientôt sur un banc au Japon ou en Amérique du Sud?

Adjoint d'André Villas-Boas à l'OM, Ricardo Carvalho est prêt à poursuivre sa collaboration avec son compatriote portugais. Comme il l'a expliqué à beIN Sports, ce pourrait être sur un banc de touche au Japon ou en Amérique du sud. Et peut-être aux commandes d'une sélection.

André Villas-Boas pourrait bientôt poursuivre son tour du monde. Libre depuis son départ de l'OM début 2021, le technicien portugais - passé par l'Angleterre, la Russie ou la Chine - n'a pas retrouvé de banc cet été. Mais si l'on en croit Ricardo Carvalho, son adjoint pendant un an et demi à Marseille, "AVB" est prêt à reprendre du service. Bien loin, probablement, du stade Vélodrome et de l'Europe.

"On a parlé ensemble de la possibilité de reprendre un club ou une équipe nationale, a confié Carvalho ce mardi au micro de beIN Sports. Après, c’est à lui de déterminer le pays… Il a ce rêve, un jour, d’entraîner en Amérique du sud ou au Japon. Je lui dis tout le temps: tu as le niveau pour rester en Europe, dans un grand club. Et je préfèrerais qu’il reste en Europe. Mais c’est son choix."

Carvalho prêt à le suivre, si sa famille accepte

Un choix qui pourrait aussi impacter Carvalho, dans la mesure où l'ancien défenseur, qui a salué le "talent" et "l'intelligence" de Villas-Boas, aimerait poursuivre la collaboration. "Est-ce que je le suivrai où il ira? Normalement, oui, confie l'ex-joueur de Porto, Chelsea et du Real. Après, j’aime bien ma famille et mes enfants… Ils me suivent partout, même quand j'ai joué en Chine, donc je dois avoir cette discussion avec eux si on doit déménager en Amérique du sud ou au Japon."

Dans l'entretien à beIN, Carvalho est également revenu sur son passage à Marseille, sa première expérience dans un staff technique, le tout dans un contexte bouillant. "C’est un grand club, observe-t-il. Quand ça marche bien, c’est la folie. Je connaissais le club pour avoir joué à Monaco, mais quand tu es à l’intérieur, tu sens sa grandeur. (...) Les supporters sont forts. Quand on gagne, ce sont les meilleurs du monde. Quand on perd, c’est dur (rires)."