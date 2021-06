OM: Villas-Boas amer sur son départ, Longoria dans son viseur

Près de cinq mois après son départ de l'OM, André Villas-Boas est revenu pour The Athletic sur la fin de son aventure marseillaise. En pointant le comportement de Pablo Longoria, notamment dans le dossier Olivier Ntcham.

Malgré la spirale de mauvais résultats, malgré "l'attaque" de la Commanderie par des supporters en colère, il maintient sa version: c'est ce dossier précis qui a conduit à son départ. Près de cinq mois après la fin de son aventure à l'OM, André Villas-Boas est revenu dans un entretien à The Athletic sur le désaccord qu'il a eu avec Pablo Longoria (alors directeur sportif) au moment de l'arrivée d'Olivier Ntcham.

"L’une des choses convenues entre nous, c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach, assure AVB. Nous étions en janvier et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Mais nous avons loupé toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Le lendemain, je me réveille, et je vois que nous avons recruté Ntcham. Ntcham! Je n'ai pas dit oui pour Ntcham. Nous n'avons pas eu de conversation où j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti."

Une conférence de presse mémorable

A l'époque, Villas-Boas avait d'ailleurs publiquement déploré l'arrivée du milieu de terrain au cours d'une conférence de presse mémorable. "Le mercato s'est terminé avec l'arrivée d'un nouveau joueur, avait-il lâché. Ce n'est pas une décision qui a été prise par moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je l'ai apprise par la presse le matin quand je me suis réveillé. C'est précisément un joueur pour lequel j'ai dit non. Ça n'a jamais été un joueur qui était sur notre liste. Il a fini par venir et je n'étais pas au courant. (...) A cause de ça, j'ai présenté ma démission sans rien vouloir de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive."

Quelques heures plus tard, le technicien avait été finalement mis à pied par la direction du club, puis remplacé durant quelques semaines par Nasser Larguet avant l'arrivée de Jorge Sampaoli. Olivier Ntcham a lui fait six petites apparitions à l'OM durant la deuxième partie de saison, pour 200 minutes de jeu environ. Son prêt terminé, l'ancien international Espoirs va retourner au Celtic Glasgow.