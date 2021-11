Le beau geste de Villas-Boas pour une association marseillaise

Président de l'association Race for Good, André Villas-Boas a indiqué ce lundi avoir réalisé un don à l'Arche à Marseille. Cet organisme caritatif vient en aide aux personnes en situation de handicap.

Parti de l'OM en février dernier, André Villas-Boas garde en mémoire son passage dans la cité phocéenne. Président de l'association Race for Good, qui avait vu le jour en 2018 après sa participation au Paris-Dakar, André Villas-Boas a annoncé avoir réalisé un don à l'Arche à Marseille. L'organisme caritatif a pour objectif de venir aux personnes en situation de handicap.

"Même à distance, j'ai voulu continuer à les accompagner"

"C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que Race for good s'associe à l'organisme de l'Arche à Marseille. Dès mon arrivée à l'OM, j'ai permis aux personnes de l'Arche de venir assister aux entraînements de l'équipe de l'Olympique de Marseille pour passer des moments avec nous, en espérant que ces instants leur apportent du bonheur et de bons souvenirs, a indiqué André Villas-Boas par le biais de son association. Désormais, même à distance, j'ai voulu continuer à les accompagner de la meilleure façon possible."

"J'emporte avec moi d'ici les meilleurs souvenirs, sensations et émotions indescriptibles, avec un amour singulier pour un club et une région unique", avait lancé Villas-Boas lors de son départ de Marseille. Pour rappel, le Portugais avait été nommé entraîneur de l'OM à l'été 2019, restant au final 18 mois au club.

Depuis son départ de l'OM, Villas-Boas n'a pas retrouvé de poste dans le milieu du football. Le technicien de 44 ans, féru de sports automobiles, a été aperçu notamment lors de rallyes, par le biais de Race for Good.