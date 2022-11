Mercato: viré du Mans, Cris devrait devenir le coach de Versailles

Selon Foot Mercato et Le Parisien, Cris sera le nouvel entraîneur du FC Versailles (2e de National 1). L'ancien défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais, tout juste débarqué par la direction du Mans (11e de National 1), devrait sucéder à Youssef Chibhi.

Il ne sera pas resté longtemps sans poste. Tout juste débarqué du Mans FC après une série de mauvais résultats (11e de National, éliminé en Coupe de France par une National 3), Cris va manifestement rebondir en Île-de-France. Selon Foot Mercato et Le Parisien, l'ancien défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais sera prochainement nommé entraîneur du FC Versailles 78 (2e de National 1). Si l'information se confirme, il succédera à Youssef Chibhi, écarté car visé par une enquête judiciaire extra-sportive.

À six points du leader

Cris, qui a débuté sa carrière d'entraîneur dans les sections de jeunes de l'Olympique Lyonnais, s'était ensuite engagé avec le MDA Chasselay en 2019. En 2021, il avait rejoint Le Mans et conclu la saison passée à la 10e place en N1.

Le FC Versailles, qui compte six points de retard sur le leader Concarneau, s'est retrouvé dans la tourmente avec l'enquête portant sur Youssef Chibhi. Ce dernier, qui était en poste depuis 2014, est visé par une enquête pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "enregistrement d'image pornographique d'un mineur de 15 ans". Il avait été placé en garde à vue en juin et relâché sans poursuite. L'entraîneur adjoint Vincent Ehouman avait assuré l'intérim pour la réception de Saint-Brieuc le 11 novembre (défaite 0-1).

Sous la direction de Chibhi, le club, alors en quatrième division (N2), avait réussi l'exploit de se hisser jusqu'en demi-finale de la Coupe de France 2021-2022, éliminé en mars par l'OGC Nice (2-0).