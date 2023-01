Mercato: visite médicale à venir pour Ruslan Malinovskyi, qui va rejoindre l'OM

L'OM et l'Atalanta Bergame ont trouvé un accord pour le prêt de Ruslan Malinovskyi, avec une obligation d'achat à 10 millions d'euros. Le milieu offensif ukrainien de 29 ans effectuera sa visite médicale ce lundi.

L'OM tient son premier renfort hivernal. Selon nos informations, Ruslan Malinovskyi va effectuer sa visite médicale ce lundi avant de signer son contrat. Le milieu offensif ukrainien de 29 ans sera prêté par l'Atalanta Bergame, avec une obligation d'achat de 10 millions d'euros hors bonus.

Lors du dernier mercato estival, les dirigeants phocéens avaient déjà tenté de recruter Ruslan Malinovskyi, sans succès en raison des fortes exigences de leurs homologues bergamasques. Les deux clubs sont néanmoins restés en contact ces dernières semaines.

Un début de saison frustrant pour Malinovskyi

Avec le forfait acté d'Amine Harit jusqu'à la fin de la saison et le départ de Gerson pour Flamengo, l'OM avait besoin de se renforcer dans le secteur offensif. Depuis le début de la saison, Ruslan Malinovskyi a participé à 15 rencontres de Serie A, pour un but et deux passes décisives mais a perdu sa place de titulaire indiscutable.

Spécialiste des coups de pied arrêtés, possédant une frappe redoutable et dôté d'un caractère affirmé, Ruslan Malinovskyi aura l'occasion de se relancer à l'OM. Troisième de Ligue 1 après 17 journées, le club phocéen mbitionnera en cette fin de saison une nouvelle qualification en Ligue des champions.

D'ores et déjà éliminé de toutes les compétitions européennes cette saison, l'OM n'aura plus que le championnat et la Coupe de France à jouer en cette fin de saison. Vainqueur du Hyères FC samedi lors des 32es de finale de Coupe de France, Marseille se déplacera à Troyes mercredi en Ligue 1 avant de recevoir Lorient samedi.