EN DIRECT - Mercato: Van Dijk a poussé Gakpo à signer à Liverpool

Cody Gakpo a passé avec succès sa visite médicale mercredi à Liverpool où l'officialisation de son transfert a été annoncée dans la foulée. Dans l'attente de l'obtention de son permis de travail, il a déjà croisé son compatriote et futur coéquipier Virgil van Dijk qui a joué un rôle majeur dans sa signature.

'Nous avons beaucoup parlé au téléphone ces derniers jours, a confié l'attaquant sur le site du club. Ce qu'il m'a dit, c'est que c'est la bonne décision à prendre pour moi, me développer et devenir un meilleur joueur, que le club est un club vraiment grand et massif mais aussi comme une vraie famille - je pense que c'est aussi très important pour moi parce que je suis quelqu'un de très famille. Il n'a dit que de bonnes choses. Au moment où j'appelais l'entraîneur, il est entré dans le bureau de l'entraîneur, puis il m'a vu et nous avons discuté un peu. Je suis également heureux qu'il soit ici, donc il peut m'aider avec certaines choses. Je suis vraiment reconnaissant d'être ici."