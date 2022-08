Mercato: West Ham a transmis une offre au PSG pour Kehrer

Selon Skysports, West Ham aurait formulé une proposition concrète au PSG pour le transfert de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2023, n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier cette saison et s'entraîne actuellement hors du groupe professionnel au Camp des Loges.

David Moyes attend du renfort en défense centrale. Le plus rapidement possible. Lors de la reprise de la Premier League, dimanche dernier, le coach de West Ham n’a pu s’appuyer que sur Kurt Zouma comme spécialiste du poste. Résultat: le jeune Ben Johnson (22 ans), habituel latéral droit, a assuré l’intérim aux côtés de l’international français lors de la défaite face à Manchester City (0-2). Et Erling Haaland a trouvé la faille à deux reprises dans cette charnière expérimentale.

De quoi mesurer l’urgence de la situation. Pour y faire face, les dirigeants de West Ham ont décidé d’accélérer cette semaine. Selon Sky Sports, le club anglais aurait transmis une offre au PSG pour le transfert de Thilo Kehrer. Le montant de la proposition n’a pas encore filtré. Sous contrat jusqu’en 2023, le défenseur de 25 ans n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier cette saison.

Écarté du groupe professionnel au Camp des Loges

Après avoir participé à la tournée de préparation au Japon, avec une titularisation face aux Urawa Reds (3-0), l’international allemand (20 sélections) a été écarté du groupe professionnel. Il s’entraîne actuellement au Camp des Loges en compagnie d'autres joueurs invités à quitter le club d'ici la fin du mercato, dont Ander Herrera, Idrissa Gueye ou Julian Draxler.

West Ham a d’autres plans, au cas où...

Reste à savoir si l’approche de West Ham peut le convaincre de faire ses valises, à moins de quatre mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), qu’il espère disputer avec la Nationalmannschaft. Sky Sports précise que West Ham a ciblé d’autres profils, en cas d'échecs des négociations avec Paris.

La semaine passée, l’ancien joueur de Schalke 04, recruté en 2018 pour 37 millions d’euros, avait démenti un départ imminent, alors que certains médias espagnols l’annonçaient proche du FC Séville. "En tant que joueur du PSG, je me concentre actuellement sur mon club et sur l'entraînement quotidien pour être dans les meilleures conditions, avait expliqué Kehrer, dans des propos rapportés par Sky Sports en Allemagne. Je me sens très bien. Mon objectif ultime est de réussir et j'essaie de créer les meilleures conditions possibles pour y arriver. Je n'ai donné aucun accord à un autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies".