Manchester City: "Il peut marquer entre 30 et 40 buts..." Haaland a déjà mis la Premier League à ses pieds

De Pep Guardiola qui ose déjà une comparaison avec Lionel Messi aux observateurs, Erling Haaland, auteur d’un doublé pour son premier match en Premier League dimanche à West Ham (0-2), impressionne et fait déjà l’unanimité.

"Plus que 258…" Chambreur Alan Shearer. Meilleur buteur de l’histoire de Premier League avec 260 buts entre 1988 et 2006, l’attaquant anglais s’est permis de taquinner gentiment Erling Haaland après le doublé de l’attaquant norvégien de Manchester City, dimanche sur la pelouse de West Ham (0-2). Si la recrue star des Sky Blues ne menace pas encore le record de l’Anglais, ses débuts en Premier League, très attendus, ont été fracassants.

Face aux Hammers, l’ex-joueur de Dortmund a scoré deux fois (dont un but sur penalty). Il a même manqué de peu le triplé, ce qui l'a quelque peu froissé : "J'aurais pu…Si vous avez vu l’action de Gündogan avant ma sortie du terrain, j’aurais dû être présent pour reprendre (ndlr, un centre de De Bruyne au premier poteau). Ça fait chier mais c’est comme ça…" Une soif de buts qui plait beaucoup à Pep Guardiola qui voit en lui un point commun avec un certain Lionel Messi.

Guardiola le compare à Messi...

"J’aime ça, commente l’entraîneur de City. J’ai été chanceux comme entraîneur d’avoir eu Messi. S’il marque deux buts, il en veut un troisième. S’il en marque trois, il en veut quatre... Les grands buteurs ne sont jamais satisfaits, ils ont toujours faim."

Une scène a marqué le coach catalan : lorsque Haaland s’est emparé du ballon juste après que l’arbitre a sifflé penalty en sa faveur : "Si quelqu’un d’autre avait pris le ballon, il aurait frappé ses partenaires au visage, j’en suis à peu près sûr et c’est bon signe", sourit Guardiola.

Mais l’attitude et la prestation d’Haaland n’impressionnent pas seulement son équipe. "Il est injouable", juge Gary Neville, ex-Red Devil et actuel consultant pour Sky. Sur un plan tactique, "Haaland apporte différentes options, ajoute Roy Keane, autre légende de Manchester United. Quand les adversaires de City pousseront, Haaland sera une menace désormais. Ce sera un nouveau challenge pour les défenseurs. West Ham n’a pas tenu."

... Et Neville à Zidane et CR7

Pour Gary Neville, le cyborg norvégien est un joueur rare. Et si Guardiola fait le parallèle avec Messi, l’ex-défenseur des Three Lions cite deux autres légendes : "Peu de joueurs ont tout pour eux : le physique, la puissance, la finition, l’intelligence, le sens du timing. Quand on jouait contre Zinédine Zidane ou Cristiano Ronaldo, on se sentait impuissant." Et d’ajouter à propos du nouveau crack de City : "Des défenseurs habitués à ne pas commettre d’erreur seront impuissants : il est trop fort, trop rapide." "En tirant les penalties, il peut marquer entre 30 et 40 buts cette saison s’il reste en forme et en bonne santé, prévient Roy Keane avant de conclure : "Bonne chance aux défenseurs."