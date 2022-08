PSG: "C’est du beau football", Bodmer séduit par les premiers choix tactiques de Galtier

Le PSG a entamé sa saison de manière tonitruante, avec deux cartons contre Nantes et Clermont. Emmenés par Neymar et Lionel Messi, les Parisiens régalent depuis la reprise. En attendant Kylian Mbappé. De quoi ravir notre consultant Mathieu Bodmer, qui approuve les changements impulsés par Christophe Galtier.

Le retour du plaisir. Après une saison particulièrement décevante, le PSG brille à nouveau en ce début du mois d’août. Les protégés de Christophe Galtier ont démarré leur saison par un carton face à Nantes lors du Trophée des champions (4-0) et une démonstration à Clermont en ouverture de la Ligue 1 (0-5). Avec de l’envie, des buts et du spectacle. De quoi ravir Mathieu Bodmer.

"C’est très bien ce qu’ils font, observe notre consultant dans Rothen s'enflamme sur RMC. Je trouve que Christophe Galtier a été très intelligent, dans la communication, dans le management des vedettes de l’équipe, mais surtout dans le choix du système. On réclamait depuis longtemps cette fameuse défense à trois. Le fait que Ramos soit apte change beaucoup de choses. Le fait de laisser de la liberté à Hakimi et Nuno Mendes, c’est très bien offensivement. Mais pour moi, le gros changement, c’est d’avoir Messi et Neymar dans le cœur du jeu et pas le long de la ligne."

"Je vois les joueurs impliqués"

Les deux stars, qui ont effectué une préparation studieuse, semblent particulièrement affûtées cet été. Et c’est tout le PSG qui en profite. "La manière dont Messi presse en ce moment, même à Barcelone, je ne l’ai pas souvent vu faire ça, note Bodmer. Neymar a toujours plus ou moins défendu, même les saisons précédentes où il était critiqué. Là, on l’a vu redescendre à la place du Nuno Mendes en arrière gauche. On voit que Messi et Neymar sont contents. On a vu aussi Verratti sortir avec le sourire, alors que dès fois il ronchonnait. Les joueurs sont impliqués. Il y a plusieurs facteurs, dont la Coupe du monde qui arrive dans quelques mois. Ils ont envie de monter en puissance jusque-là."

Après un tel démarrage, Paris va être encore plus attendu dans les prochaines semaines. Le défi sera de maintenir le même niveau d’exigence et de performance sur la durée. En incorporant Kylian Mbappé (absent contre Nantes et Clermont) à cet ensemble déjà très prometteur. "Pour le moment, c’est agréable. C’est du beau football. Ce que j’ai aimé, c’est que Paris a joué 90 minutes à chaque fois. Ils n’ont pas ralenti, malheureusement pour les adversaires, se félicite Bodmer. Maintenant, il faudra voir quand Mbappé va revenir, comment ils vont combiner devant et qui va faire les efforts défensifs. Mais pour le moment, c’est très bien ce qu’ils proposent. Je vois les joueurs impliqués. On parlait la saison passée du fait de ne pas utiliser les titis parisiens, là il y a Zaïre-Emery (16 ans) qui est rentré. Il y a des choses qui ont changé en quelques semaines et je trouve ça positif".