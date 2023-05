Mercato: Xavi assure que sa prolongation au Barça ne sera "pas un problème"

Alors que le journal madrilène Marca avançait ce vendredi que les discussions entre la direction du Barça et Xavi étaient tendues au sujet de sa prolongation, l'entraîneur catalan a tenu à rassurer les supporters en conférence de presse.

En conférence de presse ce vendredi, Xavi a assuré que sa prolongation au FC Barcelone ne serait "pas un problème", alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Une réponse qui vient faire écho aux informations données ce vendredi-même par le journal madrilène Marca, qui assurait que les demandes abusives de Xavi bloquaient les avancées entre les deux parties.

"Je ne serai pas un problème pour le Barça"

"Nous avons discuté et ce ne sera pas un problème, a assuré le coach catalan à la veille d'un match contre la Real Sociedad (samedi 21h). Ce n'est pas la priorité, j'ai un contrat jusqu'à l'année prochaine. La priorité est de bien se renforcer pour gagner des titres. Je ne serai pas un problème pour le Barça."

Les discussions entre les deux parties pour une prolongation ont démarré dès début mars, alors que Joan Laporta assurait vouloir prolonger son entraîneur même si celui-ci ne remportait pas la Liga. "Nous devons le reconduire parce qu'il connaît le club et qu'il défend le style authentique du Barça. (...) Il ne demande pas de folies et il comprend la situation du club", confiait le président catalan le 7 mars dernier à Mundo Deportivo.

"Le Barça est le club le plus exigeant du monde"

Relancer sur sa prolongation en conférence de presse ce vendredi, Xavi a même confié vouloir rester "toute sa vie", mais que cela ne dépendait pas de lui: "Je resterais pour le reste de ma vie, mais tout dépend des résultats et des performances. Cette saison me donne du crédit pour continuer et commencer la saison. Le Barça est le club le plus exigeant et le plus difficile du monde. Je ne sais pas, nous verrons. Cela dépend des résultats."

Lui-même se projette sur l'avenir du club: "Nous devons continuer à gagner des titres et à bien figurer en Europe. Nous devons faire de bons résultats en Ligue des champions. Ce club exige le maximum dans les compétitions européennes."