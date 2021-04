Mercato: Yilmaz propose deux joueurs turcs à Lille

Dans une interview à L'Equipe, Burak Yilmaz a nommé Dorukhan Tokoz et Abdülkadir Ömür lorsqu'il a été interrogé sur les joueurs turcs qu'il conseillerait à Lille lors du prochain mercato estival.

Burak Yilmaz joue les conseillers recrutement du LOSC. L'attaquant turc, au club nordiste depuis l'été dernier, est l'un des grands artisans de la belle saison de Lille, leader de Ligue 1 à six journées de la fin. L'ancien joueur de Besiktas s'est parfaitement fondu dans le collectif de Christophe Galtier. Au point de se projetter sur la saison prochaine et d'imaginer les contours de l'effectif 2021-2022.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Yilmaz s'est confié sur le mercato estival du LOSC. Et le Turc a deux idées bien précises en tête : "Quels joueurs turcs je ferais venir cet été ? Le milieu Dorukhan Tokoz (24 ans), de Besiktas, et l'ailier de Trabzonspor Abdülkadir Ömür (21 ans). D'ailleurs, le contrat de Dorukhan se termine en juin..."

Deux internationaux turcs

L'attaquant de Lille connaît bien les deux hommes pour les côtoyer en sélection turque. Ömür, le plus jeune des deux pistes de Yilmaz, évolue au poste de milieu droit. Auteur d'un but et de trois passes décisives en début de saison, il se remet actuellement d'une fracture de la cheville survenue en janvier dernier. Tokoz , de son côté, est un milieu central. Selon le site spécialisé Transfermarkt, ils sont cotés à 8,5 (Ömür) et 5,5 (Tokoz) millions d'euros.

Engagé dans une lutte acharnée pour le titre, le LOSC n'a pour l'instant pas la tête au mercato. Les Dogues comptent actuellement trois points d'avance sur le PSG, leur dauphin, quatre sur Monaco (3e) et cinq sur Lyon (4e). Les coéquipiers de Yilmaz lanceront d'ailleurs la 33e journée de Ligue 1 vendredi contre Montpellier (21h).