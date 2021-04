Mercato: la Juventus intéressée par un retour de Kean

Selon des informations de la Gazzetta dello Sport ce mercredi, la Juventus se serait renseignée auprès des dirigeants d'Everton pour un potentiel transfert de Moise Kean. Le club de la Vieille Dame serait prête à intégrer un joueur pour réduire la facture pour le joueur actuellement en prêt du côté du PSG.

Prêté cette saison par Everton au PSG, Moise Kean a confirmé qu'il est un joueur d'avenir et de talent, devenant plus qu'une solution de remplacement avec le club français. Forcément, on peut imaginer que les dirigeants parisiens souhaitent poursuivre l'aventure avec Kean et que des discussions iront en ce sens.

>> Les infos mercato en direct

Mais Leonardo, le directeur sportif du PSG, va devoir faire face à la concurrence des clubs italiens dont la Juventus en premier lieu, club formateur de Moise Kean où il a débuté chez les professionnels en 2016. Transféré du côté d'Everton en 2019, le club de la Vieille Dame semble regretter l'international italien de 21 ans.

>> PSG-Bayern, les infos en direct

Un joueur inclus dans un échange?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport ce mercredi, la Juventus aurait pris contact avec Everton pour rapatrier l'été prochain Moise Kean. Inclure un joueur serait à l'étude pour les dirigeants italiens, afin de réduire la facture en cas de potentiel transfert. Plusieurs profils auraient été proposés dont Adrien Rabiot, qui plaît beaucoup à Carlo Ancelotti. Aaron Ramsey et Federico Bernadeschi pourraient aussi être inclus dans la balance, même si les Toffees auraient une préférence pour Merih Demiral, le défenseur central turc de 23 ans.

Moise Kean figure parmi une liste de plusieurs candidats pour renforcer le secteur offensif de la Juventus. Les noms de Sergio Agüero, Arkadiusz Milik et Mauro Icardi sont aussi évoqués. Et selon Tuttosport, l'Inter Milan, qui se rapproche du titre en Serie A, suivrait aussi de près Moise Kean.

Touché par le coronavirus en mars, Moise Kean est entré en jeu ce mardi à la 73e minute, en remplacement de Julian Draxler lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0). La jeune révélation italienne aura désormais quelques jours pour revenir au meilleur de sa forme pour les demi-finales, où il pourrait à nouveau être décisif, comme il l'avait été face au FC Barcelone lors des huitièmes.